Gabriel Ávalos le baja el precio a River: "No encuentran el juego..."

Por otro lado, el paraguayo se refirió a las adversidades que afrontó en sus comienzos en la institución de Avellaneda a principios del 2024.

GABRIELAVALOSLEBAJAELPRECIOARIVERNOENCUENTRANELJUEGOFOTO3.jpg Gabriel Ávalos lanzó un picante comentario de cara al clásico que animarán este fin de semana Independiente y River: “No encuentran el juego…”.

Gabriel Ávalos habló del ciclo de Carlos Tevez en Independiente

“Los primeros seis meses me costó bastante, pero desde julio del año pasado fue otra cosa. Pude sumar más goles, y arrancar así este año me hace sentir muy bien y genera que el grupo esté bastante confiado. En los primeros seis meses tuve muchas menos posibilidades de gol”, aseveró en referencia al período en el que Carlos Tevez era el director técnico, previo a su renuncia en mayo.

El ex delantero de Argentinos Juniors soñó con un posible retorno a la selección de Paraguay, donde todavía no fue convocado por el entrenador de la “Albirroja”, Gustavo Alfaro.

“Quiero sumar goles y aportarle al equipo para volver a la selección. La falta de rendimiento individual el año pasado me fue postergando un poco”, señaló. “Tenemos una responsabilidad tremenda, vamos a dar el 100% acá y eso me va a servir para algo muy importante para mí. Por suerte me tocó estar y me encantaría volver. Voy a trabajar para estar al nivel”, concluyó.

Julio Vaccari cruzó a un periodista antes del Independiente-River: “¿Miedo?”

Julio Vaccari se cruzó con un periodista luego de la conferencia de prensa que brindó tras la victoria de Independiente frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata 2-0 en Avellaneda por el partido de la tercera fecha de la Zona B.

En la conferencia, Vaccari fue consultado acerca del partido que el “Rojo” disputará ante River y le contestó al trabajador de prensa: “¿Miedo? Me estás jodiendo”.

¿Cómo fue el cruce entre Julio Vaccari y el periodista?

Tras el triunfo ante Gimnasia 2-0 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, el técnico de Independiente se mostró confiado para el choque con los de Marcelo Gallardo: “¿Si me genera miedo? Nah, me están jodiendo. Es el partido más lindo para jugar, pero no podemos desviarnos de lo propio”.

En referencia al “Millonario”, Julio Vaccari apuntó: “Es un gran equipo. Por posibilidades económicas está por encima de los otros equipos de la liga, pero somos un equipo grande y tenemos que ir a buscar lo que creemos que es justo para la institución”.

Julio Vaccari se mostró conforme con el rendimiento de Independiente

A su vez, el exentrenador de Defensa y Justicia destacó el rendimiento de sus dirigidos para obtener el tercer triunfo consecutivo en el Apertura: “Me gustó el equipo en líneas generales. Nos faltó precisión en la parte final, pero estoy muy contento porque siempre lo fuimos a buscar. Por momentos fallamos algunas chances y nos equivocamos en el camino y las formas, pero estoy muy contento porque atacamos incluso cuando estábamos ganando”.

Por último, sobre las oportunidades del conjunto de Avellaneda esta temporada, el DT de 44 años señaló: “Desde afuera veíamos que Independiente ganaba un partido, después perdía otro. Se le hacía cuesta arriba sostener una línea de juego y cuando vinimos nos propusimos que sea un equipo serio, que compita contra el que sea vaya al frente, en busca del resultado. Cada minuto estos chicos tienen que pensar que se juegan la grandeza de esta institución, cada segundo cuenta para seguir agigantando la grandeza de esta institución”.

Independiente le ganó 2-0 en un partidazo a Gimnasia y sigue con puntaje ideal en el Torneo Apertura

Independiente le ganó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partidazo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, y sigue con puntaje ideal.

Los goles del “Rojo” llegaron de la mano del delantero paraguayo Gabriel Ávalos y del lateral colombiano Álvaro Angulo.

Esta victoria le permite a Independiente seguir como líder en Grupo B con nueve puntos sobre nueve posibles, una situación totalmente contraria a la de Gimnasia, que todavía no pudo sumar ni anotar goles.

En la cuarta fecha, Independiente visitará el próximo sábado (08/02) a River, mientras que Gimnasia recibirá a Godoy Cruz el próximo domingo (09/02).

