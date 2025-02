La frase de Marcelo Saracchi que causó enojo en River

No era un lateral que se metía por dentro. Estoy encontrando algo que antes en mi carrera no lo hacía mucho. Me deja pasar por afuera, por adentro y llegó más al gol. Me siento cómodo No era un lateral que se metía por dentro. Estoy encontrando algo que antes en mi carrera no lo hacía mucho. Me deja pasar por afuera, por adentro y llegó más al gol. Me siento cómodo