La verdad al desnudo del caso Bianca Censori: ¿Kanye West la obligó?

El lenguaje corporal de Bianca Censori, según los expertos

Mientras el público trataba de procesar lo que pasó, los expertos en lenguaje corporal comenzaron a analizar la postura de Bianca en la alfombra roja, arrojando más dudas sobre su nivel de consentimiento en la situación.

La analista en comunicación no verbal Judi James señaló que la modelo al principio parecía segura, posando para una pasarela mientras todavía tenía puesto el abrigo, pero que después le cambió la cara drásticamente cuando quedó totalmente expuesta. Según la experta, los ojos de la diseñadora se abrieron más de lo normal y su postura se volvió rígida, signos que podrían indicar incomodidad o incluso temor.

Embed Bianca Censori (żona Kanye West) przyszła nago na Grammy 2025, a na imprezę po już się 'ubrała'.

Dlaczego kobiety wszędzie muszą pokazywać cycki i dupę w tych czasach? Co to za moda? pic.twitter.com/fMjTNc5Omy — Weronia (@weronikabb27) February 4, 2025

"Su lenguaje corporal se transformó rápidamente. Primero, se veía confiada y una actitud de modelo profesional. Pero en cuanto dejó caer el abrigo, su cuerpo se tensó y sus movimientos se volvieron más torpes. Sus manos, que antes estaban relajadas, de repente buscaron un punto de apoyo en sus caderas, como si tratara de encontrar seguridad", explicó la especialista.

No es la primera vez que el rapero impone reglas sobre la vestimenta de su esposa. En el pasado, él mismo declaró que 2024 sería el año en el que Bianca no usaría pantalones, sugiriendo que su imagen pública debía ser cada vez más arriesgada. Pero lejos de calmar las aguas al escándalo, la pareja reforzó su actitud desafiante durante la fiesta posterior a los Grammy. Bianca apareció con un body de malla que apenas la tapaba, mientras Kanye no se despegaba de ella, agarrándola de la cintura y susurrándole al oído varias veces, supuestamente para guiar cada movimiento y ser quien la controla.

¿Hasta qué punto Bianca es dueña de sus decisiones? ¿Es una musa que viene a romper moldes en la moda o una mujer influenciada por Kanye? Lo cierto es que, una vez más, el rapero logró desviar toda la atención hacia él, aunque esta vez, las críticas fueron más intensas que nunca.

