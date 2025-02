No quiso volver a Boca y su equipo fichó a su reemplazante

Leandro Paredes reveló qué planea para su futuro y es con Ángel Di María como DT Leandro Paredes

Lo que podría perder Paredes con la llegada de este futbolista

La llegada de Lucas Gourna-Douath a la Roma sobre el cierre del libro de pases puede ser un “pase de factura” para Leandro Paredes por haber coqueteado durante tanto tiempo con irse a Boca, hasta Ranieri dijo que le molestaba el silencio del jugador.

Esto puede ser un mensaje del club hacia el jugador por haber puesto en duda su continuidad, pueden haberlo tomado como una falta de compromiso para con la institución italiana, y con esta adquisición le marcaron el terreno diciendo que nadie es indispensable.

Ahora Leandro Paredes puede salir muy mal parado, ya que Claudio Ranieri (DT que no le gustó la actitud del argentino) podría ahora mandarlo al banco y poner al recién llegado. Esto no solo le sacaría la titularidad, sino que podría traerle problemas en la Selección Argentina.

Lionel Scaloni siempre fue claro, “no importa el club en el que están, lo que me interesa es que jueguen”. Esta frase se podría convertir en un problema para el ex Boca, ya que si no juega podría perder su lugar en la Selección Argentina.

De tenerlo todo, de poder ser titular en el club que lo vio nacer, jugar el Mundial de Clubes con Boca, y seguir en la Selección, podría perder todo si Ranieri lo manda al banco, y todo lo arriesgó por ganar algunos billetes más. Algo inentendible en jugadores que ganaron todo como Leandro Paredes.