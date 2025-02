Transporte: Santa Fe sufre un nuevo aumento del boleto

* Tarifa Centro: $1.123,20

* Tarifa Estudiantil (secundario y universitario): $964,80

* Tarifa Jubilado: $806,40

* Tarifa Escolar: $633,60

* Tarifa Seguro: $316,80

Transporte Interurbano

Por su parte, el retoque también afectará a los servicios interurbanos en el Gran Santa Fe, alcanzando a las localidades de Los Zapallos, Arroyo Leyes, San José del Rincón, Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.

image.png Para quienes viajen hacia el Gran Santa Fe, el incremento rondará un 23%.

A continuación, se detallan las nuevas tarifas según el recorrido y la línea de transporte:

Líneas C Negra, C Roja, C Verde y C Azul

Sección Sauce Viejo – Santo Tomé

* Boleto normal: $1.250

* Atributo social: $562,50

* 50%: $625

Sección Santo Tomé – Santa Fe

* Boleto normal: $1.482

* Atributo social: $666,90

* 50%: $741

Sección Sauce Viejo – Santa Fe (excepto C Verde)

* Boleto normal: $1.845

* Atributo social: $830,25

* 50%: $922,50

Línea C Verde

Sección Sauce Viejo – Santa Fe

* Boleto normal: $2.214

* Atributo social: $996,33

* 50%: $1.107,03

Sección Santa Fe – Rincón

* Boleto normal: $1.482

* Atributo social: $666,90

* 50%: $741

Sección Rincón – Arroyo Leyes

* Boleto normal: $1.250

* Atributo social: $562,50

* 50%: $625

Sección Arroyo Leyes – Los Zapallos

* Boleto normal: $1.250

* Atributo social: $562,50

* 50%: $625

Sección Sauce Viejo – Rincón

* Boleto normal: $2.952

* Atributo social: $1.328

* 50%: $1.476

Sección Sauce Viejo – Arroyo Leyes

* Boleto normal: $3.813

* Atributo social: $1.716

* 50%: $1.906

Sección Sauce Viejo – Los Zapallos

* Boleto normal: $4.059

* Atributo social: $1.826

* 50%: $2.029

Más servicios de colectivos

Luego de un pedido del intendente, Juan Pablo Poletti, la Municipalidad provincial acordó con el sector empresario del transporte público de pasajeros ampliar el servicio en tres sentidos.

image.png El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, realizó un pedido de ampliación de servicios.

Se trata de una ampliación en el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad. Esta prolongación contemplará retomar los recorridos nocturnos y sumar las zonas de boliches, el Puerto de la Provincia y una línea de comunicación este-oeste.

En ese sentido, el subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, Raúl Hurani, anticipó que "En las próximas semanas vamos a poder empezar a implementar, el pedido del intendente, de ampliación de servicios. Y esto significa que los recorridos de las líneas de colectivos lleguen a más vecinos".

"En las próximas semanas van a empezar las primeras, posiblemente arranquemos con boliches y el puerto; y cuando terminemos algunas adecuaciones más la línea este-oeste", precisó.

Actualmente el sistema de colectivos de la ciudad de Santa Fe cuenta con 43 unidades modelos 2023 y 2024, y se pretende continuar con la renovación de flota durante 2025. Se avanzó en la incorporación de unidades de aire acondicionado y piso bajo, también se empezaron a instalar cámaras de seguridad a bordo.

