Godoy Cruz-Talleres suspendido: agresión al juez de línea y quita de puntos

Por otra parte, aseguró que no piensa en qué castigo podría recibir el Tomba: “No soy la persona que decide la sanción, no me encargo de eso. Que digan que no es para tanto... El caño estaba todo cortado”.

“Si nosotros no actuamos y hacemos las cosas como corresponde, esto va a seguir pasando y no puede ser así. Esto no es culpa ni del club ni de los jugadores, sino de gente incivilizada”, argumentó Falcón Pérez.

Yael Falcón explicó su decisión de suspender el Godoy Cruz vs. Talleres. #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol

Godoy Cruz-Talleres suspendido: la T pidió los puntos

Tras la suspensión del encuentro, Medina lamentó en declaraciones a ESPN Premium la agresión a Diego Martín: “Muy lamentable lo sucedido. Venimos a jugar un partido de fútbol. Lamentablemente la integridad del árbitro se vio afectada, no estaba en condiciones de seguir jugando. Hay que respetar. Hay que tener cuidado con todo esto”.

GODOYCRUZTALLERESSUSPENDIDOAGRESIONALJUEZDELINEAYQUITADEPUNTOSFOTO3.jpg Godoy Cruz y Talleres de Córdoba fue suspendido por la agresión al juez de línea mientras que el delantero de la T, Cristián Tarragona, pidió los puntos.

“Estos hechos hay que tratar de erradicarlos del fútbol. Siempre hay un malintencionado. No va en contra de la hinchada de Godoy Cruz. En cualquier hinchada puede haber alguno que no va acorde al espectáculo. Nos vamos con 45 minutos en el deber”, añadió.

Sin embargo, el técnico del Bodeguero Ernesto Pedernera afirmó que estaba “lejos de la acción” pero reconoció que “la agresión existió”. “Desde ese lugar, no puedo defender nada. No sé si se decidió de una forma precipitada, rápida. Debe haber pasado algo grave. Nos vamos tristes. No se merecía terminar el espectáculo así. Las palabras sobran”, sentenció.

Godoy Cruz-Talleres: Diego Martín fue trasladado a una clínica tras ser agredido

Diego Martín, el juez de línea, fue trasladado directo a una clínica para someterse a estudios luego de ser agredido por los hinchas de Godoy Cruz, en el encuentro suspendido con Talleres de Córdoba.

ESCÁNDALO Y SUSPENSIÓN EN MENDOZA



Analizamos lo ocurrido en el Godoy Cruz vs. Talleres, suspendido por una agresión al juez de línea.



No te pierdas #ESPNF10 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/wVs8QGORe8 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 5, 2025

Godoy Cruz-Talleres: el antecedente reciente, partido suspendido ante San Lorenzo y quita de puntos

El pasado 25 de mayo de 2024, en el Malvinas Argentina de Mendoza, la barra brava del Tomba arrojó una lluvia de proyectiles al campo de juego y, después de varias interrupciones, el réferi Nazareno Arasa decidió ponerle punto final al encuentro a los 7’ de la segunda mitad, con el partido igualado 1-1.

Con la suspensión, Godoy Cruz recibió varias sanciones: una multa del valor de 500 entradas por tres partidos, tuvo que hacerse cargo de los gastos de traslado de San Lorenzo para la reanudación del encuentro (que fue en octubre), tuvo que cumplir dos partidos de local a puertas cerradas y también le quitaron tres puntos.

Esas tres unidades finalmente fueron devueltas en agosto de 2024. Mediante el Boletín nro. 6538 del Tribunal de Apelaciones, el organismo determinó “hacer parcialmente lugar al recurso interpuesto por el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y dejar sin efecto la deducción de tres puntos en la tabla de posiciones dispuesta en el punto 3° de la resolución apelada”.

En esa oportunidad, la barra brava había sido protagonista estelar. En este nuevo episodio, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia descartan que se trate de un apriete hacia la dirigencia. “Puedo decir que hoy no hay ningún tipo de situación encontrada entre distintas facciones porque no hay dos facciones”, expresó Alejandro Chapini, presidente del club, en diálogo con ESPN luego de la suspensión del partido con Talleres.

El comunicado de Godoy Cruz tras el escándalo

Horas después del escándalo, desde Godoy Cruz emitieron un comunicado oficial por la suspensión del encuentro. “Repudiamos enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la esencia del fútbol como deporte y espacio de encuentro”, expresaron.

#AHORA | El comunicado oficial de #GodoyCruz tras la agresión que sufrió el asistente Diego Martín y la suspensión del partido ante #Talleres

"Repudiamos enérgicamente cualquier acto de violencia"

"Trabajaremos en conjunto con las autoridades para esclarecer lo sucedido…



"Repudiamos enérgicamente cualquier acto de violencia"



"Trabajaremos en conjunto con las autoridades para esclarecer lo sucedido… pic.twitter.com/3rokybhqzD — doble amarilla (@okdobleamarilla) February 5, 2025

“Nuestro compromiso es con el juego limpio, el respeto y la seguridad de todos los protagonistas y asistentes a los eventos deportivos. Por ello, trabajaremos en conjunto con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas necesarias para que hechos como este no vuelvan a repetirse”, agregaron.

Embed - GODOY CRUZ 0 - 0 TALLERES (SUSPENDIDO) I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

