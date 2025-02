Javier Milei, "la bala que no entró" y un festejo ¿antes de tiempo?

Sin embargo, hay un dato que omite Cerimedo: la encuesta fue realizada en enero, por lo cual no contempla posibles cambios en la imagen del Presidente luego de la marcha, que se llevó a cabo el 1ero. de febrero.

Ojo con celebrar antes de tiempo... habrá que ver si las próximas encuestas marcan o no un cambio en la imagen presidencial post Marcha Federal del Orgullo Antifascista, pero tanto apuro en demostrar no sólo que no afectó sino que, encima, mejoró la imagen de Javier Milei parece un tanto desesperado... Un poco de prudencia no vendría mal.

Captura de pantalla 2025-02-07 161441.png

Captura de pantalla 2025-02-07 161705.png

Desde el Gobierno vienen insistiendo en que la Marcha "no fue significativa" pese a que se movilizaron miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires, y hubo réplicas en todo el país. Además, el intento de vincular la manifestación con el kirchnerismo y la Izquierda tampoco tiene gran sustento, dado que han marchado -o han adherido- desde casi todos los espacios políticos (obviamente, menos La Libertad Avanza y el PRO -aunque sí lo hicieron Horacio Rodríguez Larreta y la senadora Guadalupe Tagliaferri, pertenecientes al ex JxC-), sindicales y sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LupeTagliaferri/status/1885833436478193731&partner=&hide_thread=false La libertad es una de las causas más valiosas que debemos defender siempre, más allá de cualquier bandera política o circunstancia. Si queremos vivir en un país verdaderamente libre para pensar, sentir y amar sin miedo ni persecuciones, no podemos hacer silencio. pic.twitter.com/j3n6Q5sJBr — Guadalupe Tagliaferri (@LupeTagliaferri) February 1, 2025

La imagen de Javier Milei cayó en redes post Davos

Volviendo a la imagen de Javier Milei, de momento la única encuesta que tomó como parámetro el discurso en Davos y la Marcha Federal del Orgullo fue la consultora Ad Hoc, que realiza un relevamiento de las redes sociales. Su conclusión fue que hasta el 22 de enero, día anterior al discurso en Davos, la imagen digital positiva de Javier Milei alcanzaba el 61%. Luego de las reacciones negativas que generó su discurso, terminó el mes con un 52% de positividad. Es decir, cayó 9 puntos.

De acuerdo a dicha consultora, el discurso del Presidente en el Foro de Davos, donde -entre otras cosas- asoció a la homosexualidad con la pedofilia (aunque asegure que no dijo lo que dijo, pero igual volvió a repetirlo en una entrevista con Esteban Trebucq el pasado lunes), parece haber sido un punto de quiebre en lo que respecta a su imagen en las redes sociales.

Captura de pantalla 2025-02-06 150005.png

Todo es muy reciente pero el tiempo dirá si esta cruzada anti woke del Presidente encuentra eco favorable y respaldo en la Argentina. Caso contrario, Milei no tendrá más que eufóricos discursos para mostrar en el exterior...

Urgente24 ya lo planteó: Javier Milei no considera que el propósito de su vida resulte la Presidencia de la Nación Argentina. Su ambición se refiere a co-liderar la Nueva Derecha global, y utiliza las reformas que pueda promover en la Argentina como trampolín hacia su protagonismo exterior. Su ambición es recorrer el mundo ofreciendo conferencias, por las que perciba honorarios.

Ahora bien, y dicho esto, como Presidente no escapa a las reglas de la política: necesita conservar los apoyos (2025, año electoral...). Y a Javier Milei le importa mucho su imagen, especialmente en las redes sociales, un terreno donde los libertarios se mueven como pez en el agua.

