La polémica novia de Gonzalo Morales la siguió: Fuerte descargo en redes

... estuve viendo que dicen barbaridades de mi novio, boludeces por la edad. A ver, es mi novio, no estoy diciendo que abusó de mí. Es todo bajo mi consentimiento, mis papás lo adoran, es una relación hermosa ... estuve viendo que dicen barbaridades de mi novio, boludeces por la edad. A ver, es mi novio, no estoy diciendo que abusó de mí. Es todo bajo mi consentimiento, mis papás lo adoran, es una relación hermosa

Y siguió: "Y la verdad que yo no puedo creer las cosas que se dicen, que soy una mantenida... como ya muchos sabrán tengo 17. en mayo cumplo 18. Este año voy a estudiar y a seguir trabajando como modelo, así que no soy mantenida de nadie".

Remató diciendo: "Estoy en una muy buena posición económica y gracias a Dios no necesito de nadie. Me parecía bueno aclaralo porque hay gente que está tan al pedo que lo único que hace es inventar cosas".

image.png Las recientes vacaciones de Zoe Álvarez y Gonzalo Morales en México. (Foto: @zoalvarez_).

Además, se refirió a las acusaciones que recibió sobre su físico:

"No estoy toda operada, operaciones no tengo una. Solamente me pongo un poco de ácido hialurónico en los labios. He pensado en hacerme las lolas pero es algo que actulamete no me lo quiere hacer, me arrepentí".

image.png La novia de Gonzalo Morales disparó contra los 'haters'. (Foto: @zoalvarez_ en Instagram).

Previo a este descargo, Álvarez había posteado una imagen suya sosteniendo un cartel con una indirecta hacia todo lo que se habló de ella y su relación con el juvenil xeneize:

Imagen de WhatsApp 2025-02-07 a las 08.28.43_c212251b.jpg

