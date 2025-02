Time, Elon Musk en la Sala Oval y extrema tensión en WDC

Elon Musk y los republicanos. Elon Musk, espada de Donald Trump, pese a muchos republicanos, inclusive.

USAID

El enfrentamiento en el 1300 de la Avenida Pensilvania no fue un gran espectáculo. El primer día de febrero, un puñado de hombres que trabajaban para Elon Musk habían llegado a la Agencia de USA para el Desarrollo Internacional (USAID), a pocas cuadras de la Casa Blanca, exigiendo acceso total a su sede. El personal de la agencia se negó. No se sacaron armas. No se lanzaron puñetazos. Nadie involucró a la policía. Pero en estos primeros días de la Administración Trump, tal vez ninguna otra escena reveló con más claridad las fuerzas que están reconfigurando el gobierno de USA.

De un lado estaba una institución con 64 años de historia, un presupuesto de US$ 35.000 millones y una misión consagrada en la ley federal.

Del otro lado estaba el equipo de demolición política de Musk. Se identificaron como miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un grupo de empleados temporales sin estatuto, sin sitio web y sin autoridad legal clara. Su poder deriva de Musk, la persona más rica del planeta, a quien se le ha encomendado desmantelar vastas franjas de la burocracia federal, recortando presupuestos, desmantelando la función pública y despojando a las agencias independientes de la capacidad de obstaculizar los objetivos del Presidente.

La dirección de USAID había permitido que el equipo de Musk, un grupo de sus jóvenes y entusiastas seguidores, pasara varios días dentro de su sede a finales de enero. “Los chicos de DOGE”, tal como los llamaban algunos de los empleados en privado, recorrieron los pasillos con portapapeles en sus manos, examinando escritorios e interrogando a los directivos, según varios funcionarios de USAID que describieron los acontecimientos a TIME.

Pero cuando llegó el fin de semana, sus demandas (incluido el acceso a instalaciones sensibles diseñadas para almacenar información clasificada) fueron demasiado lejos para los jefes de seguridad de la agencia. Los hombres de DOGE amenazaron con llamar a los alguaciles estadounidenses y hacer que desalojaran el edificio. También informaron a Musk sobre el problema. “USAID es una organización criminal”, escribió Musk a sus 215 millones de seguidores en su plataforma de redes sociales, X, poco después. “Es hora de que muera”.

usaid.png USAID, arrasada por DOGE.

DOGE Team

La causa de la cruzada de Musk no quedó clara, pero, independientemente de la razón, a la mañana siguiente, una agencia que anualmente desembolsa decenas de miles de millones de dólares en todo el mundo para combatir el hambre y las enfermedades y llevar agua potable a millones de personas, prácticamente había dejado de funcionar. En una semana, casi todo su personal fue puesto en licencia y sus oficinas en todo el mundo cerraron.

Todas las demás agencias gubernamentales recibieron el mensaje alto y claro. Ningún ciudadano particular, y ciertamente ninguno cuya riqueza y red de negocios estén directamente sujetos a la supervisión de las autoridades federales, ha ejercido tanto poder sobre la maquinaria del gobierno estadounidense. Hasta ahora, Musk parece no rendir cuentas a nadie más que al presidente Trump, quien le dio a su benefactor de campaña un mandato amplio para que alineara al gobierno con su agenda.

DOGE dirigió todas las preguntas de TIME sobre su trabajo a la Casa Blanca, que se negó a hacer comentarios.

El equipo de DOGE ya se ha hecho cargo del Servicio Digital de USA y ha establecido una cabeza de puente dentro del departamento federal de recursos humanos, la Oficina de Gestión de Personal (OPM). El Departamento de Educación está nervioso, temiendo que se avecine un mandato de autodecapitación. Pocas agencias parecen seguras.

Musk ha demostrado que no tolerará ninguna oposición, por justificada que sea. Días antes del drama en USAID, un funcionario del Tesoro le negó a DOGE el acceso al sistema de pagos federales de USA. El funcionario se vio obligado a jubilarse, y el recién nombrado secretario del Tesoro, Scott Bessent, le dio a DOGE el acceso que exigía. El 05/02, la Administración acordó restringir ese acceso, al menos temporalmente, después de que un grupo de empleados pasados y presentes presentara una demanda.

Estos son sólo los primeros indicios de una ola masiva de rechazo al gobierno. Se hackearán los presupuestos, se eliminarán programas valiosos, se purgará a los funcionarios de carrera y se los reemplazará por personas designadas por políticos cuya principal cualificación sea la aparente lealtad al Presidente. Éste es el camino que eligió el electorado. Y para muchos, no es motivo de alarma la idea de que uno de los empresarios más destacados del mundo ataque a una burocracia federal extensa y anquilosada con la misma velocidad y determinación que aplicó a su empresa de automóviles o de cohetes es motivo de celebración.

“El gobierno federal es tan grande que seguramente existen oportunidades significativas de ahorro y eficiencia”, dice Robert Doar, presidente del American Enterprise Institute, un centro de estudios de centroderecha. “El hecho de que el Presidente y su equipo estén prestando tanta atención a esto es algo bueno”.

Scott Bessent.webp Scott Bessent, secretario del Tesoro, le concedió a Elon Musk los accesos bancarios que pedía.

Hijos de Twitter

Pero la misión de Musk puede estar generando una reacción pública cada vez mayor, y hay mucho más en juego que el tamaño del balance federal, el número de funcionarios en las agencias dentro de WDC, o los peligros de que un hombre no electo posea un poder tan ilimitado. Pronto los estadounidenses aprenderán dónde interactúan con el gobierno federal de maneras que no se dieron cuenta o que dieron por sentado.

Las empresas que exportan productos tecnológicos a China pueden no tener empleados del Departamento de Estado o de Comercio disponibles para explicar, de forma gratuita, cómo evitar violar la ley penal. Los agricultores del Medio Oeste pueden encontrar pronto que los compradores financiados por USAID ya no pagan por los sacos de harina para enviar a los campos de refugiados. En todo el mundo, millones de personas que dependen de Estados Unidos para obtener alimentos, medicinas y alojamiento se encuentran de repente solas.

Por ahora, millones de empleados del gobierno se encuentran a merced de Musk. Una de ellas describió cómo su equipo en el Departamento de Seguridad Nacional asumió una “postura defensiva” mientras esperaban la visita del DOGE. Para tener una idea de su destino, agregó, sus colegas habían recurrido a un libro llamado 'Character Limit', que relata la forma en que Musk tomó el control de la exTwitter hace 2 años y despidió al 80% de su personal, a menudo con resultados caóticos y duraderos.

Las similitudes con su ataque a la burocracia han sido asombrosas. El 28/01, millones de funcionarios públicos recibieron un correo electrónico en el que se les ofrecía 8 meses de salario a cambio de su renuncia. Musk había propuesto un acuerdo muy similar a los empleados de Twitter 2 años antes. Incluso utilizó el mismo asunto: “Encrucijada en el camino”.

Nada de esto llegó sin previo aviso. Entre los amigos de Musk en Silicon Valley, muchos entendieron su toma de control de Twitter como una preparación para una causa mayor. “El ánimo es que, con suerte, Musk pueda hacer lo mismo con el gobierno de USA”, dijo uno a TIME en noviembre. Los veteranos de la primera Administración Trump también expusieron sus planes mucho antes de las elecciones, publicando un informe de 900 páginas conocido como Proyecto 2025. Uno de sus principales autores, Russell Vought, dijo en un discurso hace 2 años que quería que los funcionarios públicos se vieran “traumáticamente afectados” por la purga que él imaginaba. “Queremos que se les cierre la financiación”, dijo. “Queremos causarles un trauma”.

Russell-Vought.jpg Russell Vought.

Steven Davis

Durante la campaña electoral, Trump juró que no tenía nada que ver con el plan. “Fue inapropiado que publicaran un documento como ese”, dijo a TIME en noviembre. “Con algunas cosas discrepé vehementemente”.

Pero una vez en el cargo, eligió a Vought para que estuviera a cargo de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, que ahora trabaja en estrecha colaboración con Musk para promulgar partes cruciales del Proyecto 2025. Hasta ahora, los frenéticos movimientos iniciales de la presidencia de Trump han seguido casi dos tercios de sus prescripciones, según un análisis de TIME.

Musk nunca ocultó sus intenciones. 2 semanas después de las elecciones, co-redactó un artículo en The Wall Street Journal prometiendo que DOGE ayudaría a Trump a “contratar un equipo reducido de cruzados del gobierno pequeño”, que trabajarían para lograr “reducciones masivas de personal en toda la burocracia federal”. Esa campaña de reclutamiento comenzó poco después de las elecciones, reclutando a los acólitos de Musk en Silicon Valley, algunos recién salidos de la universidad, y preparándolos para que se dispersaran por todo Washington.

El hombre que Musk puso a cargo de la contratación de personal en DOGE fue un ingeniero aeroespacial llamado Steve Davis, quien anteriormente dirigió sus esfuerzos de reducción de costos en Twitter. A fines de diciembre, mientras se desarrollaba la transición presidencial dentro de la Casa Blanca, Davis participó en una serie de reuniones con miembros de la Administración Biden. Los empleados demócratas notaron su fijación con una oscura rama de la Casa Blanca llamada el Servicio Digital de USA. Davis quería saber cómo operaba, a quién le reportaba y a qué podía acceder.

Creado en 2014, el USDS trabaja con agencias federales para mejorar los sistemas informáticos y las bases de datos. Alberga un mapa de la infraestructura tecnológica del gobierno y tiene puntos de contacto para el responsable de tecnología de casi todas las agencias federales. Eso lo convirtió en el lugar perfecto para albergar el DOGE. Si Musk quería marchitar los miembros del gobierno federal, el USDS proporcionaba las venas que permitirían que fluyera el veneno.

El empoderamiento del USDS comenzó el día de la toma de posesión. Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump lo rebautizó como “United States DOGE Service”, conservando prolijamente el acrónimo de la oficina. La orden también aseguró que la nueva entidad reportaría directamente al jefe de gabinete de la Casa Blanca. Desde entonces, la oficina se ha instalado dentro de los Departamentos de Estado y del Tesoro. Comenzó a acceder a los sistemas informáticos del personal, a despedir a los contratistas y a bloquear los pagos de sus contratos.

RunningDOGE-Davis.webp Steve Davis y Elon Musk con las tijeras de DOGE.

Brian Bjelde

Musk también envió un equipo a la OPM. La oficina tiene registros de 2,1 millones de trabajadores, la dirección de correo electrónico de casi todos los empleados federales y hace un seguimiento de US$ 59.000 millones al año en primas de atención médica federal y US$ 88.000 millones al año en pagos a jubilados federales. La oferta de rescisión masiva de contratos a empleados del gobierno se originó dentro del equipo de Musk en la OPM, según una fuente familiarizada con esas acciones. (Tanto DOGE como la Casa Blanca declinaron hacer comentarios).

A continuación, el equipo de DOGE se dispuso a dejar sin personal a la propia OPM. Brian Bjelde, que recientemente trabajó como vicepresidente de Recursos Humanos en la empresa aeroespacial de Musk, dijo a los supervisores de carrera de la OPM que el "objetivo" era recortar el 70% de su personal, una medida que perjudicaría a sus equipos de prestaciones sanitarias y planificación de la jubilación, afirma un funcionario actual de la OPM.

Algunos altos directivos de la OPM han sido excluidos de bases de datos clave, dice el funcionario, y los designados políticos tienen acceso a sistemas, incluido el de Integración de Recursos Humanos de la Empresa, sin procedimientos de protección estándar diseñados para mantener esa información privada. Ese sistema incluye información como niveles salariales, antigüedad, números de la Seguridad Social, fechas de nacimiento y direcciones de domicilio.

Días después de que Trump asumiera el cargo, la Casa Blanca ordenó congelar el gasto federal, desde la ayuda exterior hasta los programas de salud pública y todo lo demás. La Administración dijo que la medida se levantaría a medida que las agencias se alinearan con la agenda del presidente: tomar medidas enérgicas contra la inmigración, poner fin a los esfuerzos de diversidad y detener las inversiones que reducen el impacto de los combustibles fósiles en el medio ambiente. Ante la posibilidad de una acción judicial, la Casa Blanca revocó la orden.

El recorte de Musk siguió adelante y Trump siguió dándole su bendición. “Elon no puede hacer, y no hará, nada sin nuestra aprobación”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval el 04/02. “Le daremos la aprobación cuando sea apropiado”, agregó. “Cuando no sea apropiado, no lo haremos”. Algunos lo tomaron como una señal de que Trump podría poner freno a su perro de ataque. Pero los funcionarios públicos no están esperando a que eso suceda. En el norte de Virginia, hogar de decenas de miles de trabajadores en la nómina federal y miembros del servicio militar, la típica reunión municipal en la ciudad de Leesburg atrae a unas pocas docenas de personas. Cientos se reunieron la noche en que Musk cerró USAID.

“Estamos escuchando historias extrañas”, dice el representante Suhas Subramanyam, el congresista demócrata local que habló en el evento. Su oficina se ha inundado de trabajadores que describen la adquisición de DOGE, y dio instrucciones a su personal para que registre su testimonio y ayude a los denunciantes. Gran parte de lo que presenciaron es “simplemente ilegal”, insiste Subramanyam a TIME. “Casi nos están poniendo a prueba y nos están retando a demandar o investigar”.

Brian-Bjelde.jpg Brian Bjelde.

Capitolio

Algunas demandas han funcionado. La Casa Blanca cumplió con las órdenes judiciales que bloqueaban su intento de congelar billones de dólares en gasto federal. El fallo de un juez del 06/02 retrasó la fecha límite para la oferta de compra a los empleados del gobierno. Los sindicatos han presentado demandas relacionadas con DOGE en nombre de los trabajadores federales. Incluso los admiradores habituales de Musk han advertido que está extralimitándose. "Las demandas ya están volando", señaló un editorial del The Wall Street Journal del 04/02, "y los tribunales descarrilarán el proyecto de Musk antes de que siquiera despegue si no tiene cuidado".

En el Capitolio, el ataque de Musk a la burocracia ha desatado una batalla con los demócratas que podría determinar el futuro del gobierno y el equilibrio de poder dentro del mismo. “No tenemos una cuarta rama del gobierno llamada Elon Musk”, dijo el demócrata de Maryland Jamie Raskin a una multitud reunida a las afueras de USAID la tarde del 03/02, mientras los hombres de DOGE intentaban imponer sus demandas en el interior.

Raskin tenía razón, pero los empleados de la agencia que lo escuchaban en Pennsylvania Avenue, inseguros de si todavía tenían trabajo, no podían decir cuánto poder había adquirido Musk y si iba a doblegar a las otras ramas del gobierno a su voluntad. Una empleada parecía especialmente escéptica. Sí, le dijo a TIME, la Constitución otorga al Congreso el poder sobre el dinero, pero Musk había demostrado su poder para arrebatárselo.

“Los demócratas sólo pueden hacer lo que les plazca”, dijo, sin querer dar su nombre para no atraer más la atención de DOGE. Su cuenta de correo electrónico oficial había sido cerrada y ya no podía acceder a su escritorio en la agencia. Al igual que miles de sus colegas y millones de estadounidenses, se quedó observando los movimientos de Musk, preguntándose hasta dónde llegaría y qué, si es que algo, podría detenerlo.

cierre capitolio.jpeg En el Capitolio hay furia demócrata con DOGE y Elon Musk.

-------------------

Otras noticias de Urgente24

Oscurece el panorama: Suspensiones, despidos, baja de salarios, ¿y ahora "esclavitud"?

Ingeniero Budge, San Antonio de Padua y Mar del Plata: en 3 balaceras hubo policías involucrados

"Turismo marrón" loca definición de concejal amarillo

De no cubrir un pagaré a declarar inconstitucional Ley bonaerense