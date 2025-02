Jaque a Sam Altman: Elon Musk lidera una oferta de US$ 97.400 millones por OpenAI

Poco después de que The Wall Street Journal informara sobre la propuesta no solicitada de US$ 97.400 millones, Altman posteó en el sitio de redes sociales X (de Musk): "No, gracias, pero compraremos Twitter por US$ 9.740 millones si quieres". Musk compró Twitter en 2022 por US$ 44.000 millones y la rebautizó X.