María Becerra la rompió en Neuquén: Récord absoluto y tirón de orejas al Gobierno

No se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, compartir y visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario y que somos fuertes No se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, compartir y visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario y que somos fuertes

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió un reel con un alias para recaudar fondos y comprar un avión hidrante que ayude a constrolar las llamas que ya se cobraron más de 20 mil hectáreas.

"Es lo que más importa en estos momentos. Muchas familias perdieron sus casas, hay miles de hectáreas quemadas, gente que murió y animales que están muriendo. A nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño. Sigamos ayudando", cerró.

Patricia Bullrich llevó baldes a la Patagonia cuando el fuego ya consumió todo

Después de días de silencio y mientras el fuego devoraba bosques, casas y medios de vida en la Patagonia, Patricia Bullrich decidió romper su mutismo con una publicación en la red X. "Desde el primer día, este gobierno se comprometió con hechos, no con discursos vacíos", aseguró la ministra, acompañando su mensaje con un video que mostraba helicópteros cargando agua y brigadistas en acción.

LA VERDAD POR DELANTE: ASÍ COMBATIMOS LOS INCENDIOS EN TODO EL PAÍS



Desde el primer día, este gobierno se comprometió con hechos, no con discursos vacíos. En la Patagonia y en todo el territorio, estamos desplegando aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, vehículos y… pic.twitter.com/LhMES10g7e — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 9, 2025

El problema es que los propios brigadistas, gobernadores y vecinos de la zona no recuerdan haber visto ese despliegue "desde el primer día".

Es más, la asistencia nacional llegó con cuentagotas y en muchos casos, demasiado tarde. En El Bolsón, donde el fuego ya arrasó con más de 120 casas y dejaron al menos un muerto, la ayuda no apareció hasta que el desastre ya era total.

En Neuquén, Río Negro y Chubut, los incendios llevan semanas fuera de control mientras los equipos de emergencia denuncian que trabajan sin vehículos adecuados, con herramientas precarias y sin el refuerzo que necesitarían.

image.png Patricia Bullrich aseguró que el Gobierno actuó desde el primer día, aunque los brigadistas y los afectados denuncian falta de recursos y respuestas tardías. Mientras, los incendios arrasaron más de 25.000 hectáreas.

A pesar del relato épico de Bullrich, los números cuentan otra historia: más de 25.000 hectáreas arrasadas (el equivalente a toda la Ciudad de Buenos Aires en cenizas), brigadistas cobrando sueldos miserables y una estructura de combate contra incendios que quedó desmantelada por el ajuste.

Para colmo, la misma Bullrich decidió trasladar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) a su ministerio de Seguridad, enfocándose más en la búsqueda de "culpables" que en la prevención.

Así, mientras el Gobierno insiste en culpar a supuestos grupos mapuches y detiene personas sin pruebas, los verdaderos responsables del desfinanciamiento miran para otro lado.

Eso sí, según Bullrich, mientras otros "venden humo", ellos lo apagan. Lástima que cuando llegaron el humo ya era lo único que quedaba.

