Jesica Cirio quedó pegada en un escándalo impensado: "De buena no tiene nada"

Roberto Piazza recordó una pelea con Cirio y fue lapidario

Cuando el cronista de Puro Show le consultó sobre la supuesta venta de ropa en una feria durante el fin de semana, Piazza no dudó en responder con una acidez que cortaba el aire: "Bueno, la Cirio se puede poner cualquier cosa ya, ¿viste? Pero, ¿vender ropa? ¿Ya necesita vender ropa? No, yo creo que le falla. No tiene los patitos en fila la mina. No le llega agua al tanque, qué sé yo. Yo la conozco hace años y bueno, incluso hemos discutido un día y casi nos peleamos".