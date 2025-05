Telefe se plantó y blanqueó lo que pasa con Wanda Nara: "No va a cambiar"

Desde su columna en "Lape Club Social Informativo", Calabró no solo confirmó la continuidad de Wanda, sino que desmintió una versión que circuló con fuerza en las últimas horas. Se decía que Victoria Vanucci podía llegar a quedarse con la conducción. Pero según la periodista, esa información no vino de ningún productor, sino de alguien con intereses propios: “Me llega que la versión de que llamaron a Vanucci la instaló ella. La próxima vez que quieras instalar algo no lo resuelvas en el enunciado. Igual todo el tiempo se está cuestionando si vuelve ‘Masterchef’”, comentó la periodista.