El juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro Nicolás Kreplak, quiere seguir en la causa

Antes, explicó él, hubo que desarmar la ruta de circulación, desde el origen del circuito: “allanamos los laboratorios (Ramallo y HLB Pharma); a partir de ahí supimos cuáles era las droguerías a las que les habían vendido. También las allanamos. Revisamos los remitos manualmente uno por uno, y pudimos obtener cuáles era los hospitales a los cuales les había vendido fentanilo de los lotes contaminados”.

El Boletín Epidemiológico Nacional del 04/08/2025, con datos referidos a la semana del 20 al 26 de julio, informo de 67 casos: 46 en la Provincia de Santa Fe, 19 en la Provincia de Buenos Aires y 2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Suman 48 fallecidos, 11 de los 19 establecimientos que notificaron casos.

El texto aclara, para no interferir con la causa judicial: “Aún está en investigación si la causa de los fallecimientos está vinculada al suministro de esta medicación”.

Dicen que el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata calcula 20 fallecidos adicionales, por fuera de los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

El fentanilo

En abril de 2025, el Hospital Italiano de La Plata (provincia de Buenos Aires) comenzó a registrar un brote de infecciones respiratorias graves (bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp) en pacientes internados en terapia intensiva. Todo condujo a restos de ambos patógenos en ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes.

El 07/05/2025, el Hospital Italiano de La Plata informó los casos y al día siguiente la ANMAT emitió una alerta acerca del lote 31.202 de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma por “encontrarse en investigación por desvío de calidad”.

Chequeado.com/: "El lote 31202 bajo investigación fue elaborado el 18 de diciembre de 2024 y contenía 154.530 ampollas. El juzgado, según información suministrada a Chequeado, calcula que, de ese total, 42.502 (27,5%) fueron administradas a pacientes, mientras que 64.003 ya fueron recuperadas en procedimientos judiciales, 47.593 están en manos de efectores de salud en depósito judicial y 432 están pendientes de ubicación. También está bajo investigación el lote 31244, con idéntica cantidad de ampollas de fentanilo. En este caso, 121.233 fueron recuperadas en procedimientos judiciales y las 30.197 restantes se encuentran en manos de efectores de salud en depósito judicial. No hay ampollas pendientes de ubicación."

No hubo disposición alguna acerca del fentanilo en general: al ANMAT nunca le pareció importante la trazabilidad del fentanilo.

El 13/05/2025, ANMAT dictó la Disposición 3156/25 que prohibió el uso, la comercialización y la distribución de ese lote específico. Y ordenó a HLB Pharma el recupero del producto.

Nada se avanzó sobre las irregularidades anteriores existentes en el grupo farmacéutico en cuestión.

Pero la Disposición 3158/25 inhibió la producción de la planta bonaerense de HLB Pharma “hasta que se hallen las condiciones técnicas y sanitarias” para levantar esa medida. Tamibén se inhibió al vinculado Laboratorios Ramallo, porque las ampollas se habrían elaborado en sus instalaciones.

Toda la industria mencionaba al empresario Ariel García Furfaro. Su madre aparecía al frente de HLB Pharma, un laboratorio cuya transferencia societaria siempre fue motivo de denuncias de parte de Hernán López Bernabó (HLB).

El juez Kreplak pide tiempo

El Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak interviene a partir de una denuncia de la ANMAT.

El juez dispuso el allanamiento de las plantas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, y envió ampollas del fentanilo afectado para que fueran estudiadas en la Universidad Nacional de La Plata para conocer su composición química.

El juez, además, dispuso la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país de varios de los involucrados. Son 24 los imputados en la causa.

Por primera vez desde que arrancó la investigación, el magistrado habló ante el reclamo de familiares de los fallecidos por la presunta “demora” en la tramitación: “Fuimos a 200 hospitales, uno por uno, y les preguntamos si efectivamente, tal como surgía de los remitos, ellos tenían determinada cantidad de ampollas de fentanilo del lote 31202 (…) le pedimos que nos digan a quienes se le aplicaron y si e esos casos, o en alguno de ellos, los pacientes habían desarrollado las bacterias que encontramos en los cultivos de las muestras ‘museo’ de los laboratorios, seas las bacterias contaminantes”.

El magistrado también mencionó que no se encuentra digitalizada la información, “no hay forma sistemática de controlar” el suministro, por lo que aparece una “cifra negra” de potenciales damnificados, que hay que reconstruir de forma manual.

Además, muchos centros de salud "no tienen capacidad de laboratorio o profesionales bioquímicos especialistas para hacer las investigaciones microbiológicas que les permitan llegar a la conclusión de muertes asociadas al fentanilo contaminado”.

“El Hospital Italiano de La Plata, fue el único hospital que denunció el brote”, aseguró Kreplak.

El juez Kreplak manifestó estar “cerca” de esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades: “confío en que no falta mucho tiempo para poder hacerlo, y, además, lo estamos haciendo en tiempo récord porque menos de tres meses para una investigación de esta característica, es inédito. No paso en la historia judicial argentina”.

Según él, los críticos ofrecen “opiniones que, desde atrás de un escritorio y sin ninguna responsabilidad con el caso, graciosamente sueltan que la causa no avanza por tal o cual motivo sin tener el más mínimo conocimiento del trabajo que se está haciendo”.

No se mencionó el tema Kreplak / Kreplak.

El magistrado pidió tiempo:

Es importante entenderlo: las víctimas por infecciones intrahospitalarias de bacterias multi resistentes a los antibióticos son lamentablemente muy frecuentes. En la Argentina es más frecuente que en la mayoría del mundo. Somos uno de los países que tiene mayor resistencia a antibióticos del mundo. Es decir, que hay mucha incidencia de este tipo de bacterias en la mortalidad hospitalaria. Bueno, son muertes que se consideran normales, propias del riesgo hospitalario, digamos del riesgo sanitario, que no se judicializan, no se denuncian, no se reportan. En este caso, esas muertes se produjeron no por bacterias intrahospitalarias, sino por la aplicación de fentanilo contaminado; y eso es lo que muy bien detectó el Hospital Italiano de La Plata y, además, lo denunció. Es importante entenderlo: las víctimas por infecciones intrahospitalarias de bacterias multi resistentes a los antibióticos son lamentablemente muy frecuentes. En la Argentina es más frecuente que en la mayoría del mundo. Somos uno de los países que tiene mayor resistencia a antibióticos del mundo. Es decir, que hay mucha incidencia de este tipo de bacterias en la mortalidad hospitalaria. Bueno, son muertes que se consideran normales, propias del riesgo hospitalario, digamos del riesgo sanitario, que no se judicializan, no se denuncian, no se reportan. En este caso, esas muertes se produjeron no por bacterias intrahospitalarias, sino por la aplicación de fentanilo contaminado; y eso es lo que muy bien detectó el Hospital Italiano de La Plata y, además, lo denunció.

