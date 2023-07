Tras Kiev y Moscú, mediador de papa Francisco acude a USA

Misión de paz complicada

No es fácil, para el Vaticano y todos los países o entidades que quieren oficiar de mediador, armonizar las voluntades opuestas entre Ucrania y Rusia.

Francisco ha pedido repetidamente el fin de la guerra, pero se ha abstenido de criticar abiertamente a Moscú, parte de la tradición del Vaticano de mantener la neutralidad diplomática.

Pero desde occidente lo han criticado por repetir el argumento de Moscú de que la OTAN estaba “ladrando a sus puertas” y por sostener que el suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente podría ser inmoral "si se hace con la intención de provocar más guerras o vender armas o deshacerse de las viejas".

Ucrania se mostró más abierta o más desesperada a la iniciativa del papa Francisco ya que Zuppi mantuvo un diálogo cara a cara con Volodymyr Zelensky: "La posición de Ucrania es siempre la misma”, había dicho el Vaticano en un comunicado final. Ucrania en reiteradas veces sostuvo que está dispuesta a negociar la paz sólo si las tropas rusas abandonan su territorio.

Sin embargo en Moscú, Vladimir Putin, si bien envió a un asesor cercano, no recibió al emisario del papa como lo hizo Volodomyr Zelensky, con lo que muestra poco disposición a escuchar la iniciativa del Vaticano. En diplomacia las fotos son claves y aquella faltó.

Además, la declaración posterior del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov ,citado por la agencia Interfax, según pudo saber ANSA no fue muy esperanzadora: “No se ha llegado a ningún acuerdo específico entre el asesor de Putin y el cardenal Zuppi".

Parecieron como si La Madre Rusia rehúye del contacto directo con el Vaticano, de líder a líder, o al menos líder a emisario. Otro episodio que llamó la atención fue la visita, meses atrás, del ministro de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el metropolita Antonio de Volokolamsk, en nombre de Kirill, pero sin él.

En cambio, Rusia se mostró más cercana al plan de paz de los líderes africanos. Las declaraciones resolutivas de Peskov fueron bastante diferentes y menos concisas. Afirmó que Rusia intentará negociar y dialogar con los países africanos. "No todos los puntos (del plan africano) pueden compaginarse con los principales elementos de nuestra posición, pero esto no significa que no debamos seguir trabajando".

También recibió de buena manera la disposición de China con su “resolución pacífica del conflicto” que implica un llamamiento a la desescalada y eventual alto el fuego en Ucrania. En él defiende “el respeto a la integridad territorial de los países", “las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes" también el apoyo al “intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania” y el cese de “ataques a instalaciones civiles”, entre otros.

El Kremlin recrimina a Ucrania “títere de la OTAN” su falta de voluntad y su inadmisibilidad del liderazgo para negociar sin “equivocaciones diplomáticas” y el permiso de los países que la ayudan con la financiación.

El resultado de los distintos encuentros será referido directamente al papa Francisco que evaluará los siguientes pasos en el plan de paz.

¿Qué solución guardará el documento oficial al cotejar intereses tan radicalmente opuestos? ¿Podrá conciliarlos en medios del recrudecimiento de la guerra?

