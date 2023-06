Live Blog Post

Porque no el Barça

Durante la entrevista, Messi comentó sobre sus motivos para no regresar al Barcelona. Entre ellos, está que no quiere que lo responsabilicen por las ventas de jugadores o de rebajas salariales.

“Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”

“Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia”