Silvina Luna rompe el silencio sobre su internación

Silvina, quien demostró una inquebrantable determinación a pesar de los obstáculos, exhibió una profunda alegría, por lo que se avecina y manifestó, “Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante".

Hace tan solo unos meses, la renombrada actriz compartió que, con el propósito de alcanzar el ansiado trasplante, se encontraba en una ardua batalla contra una bacteria, y al parecer, habrían encontrado la solución.

"Quería contárselos a todos lo que están pendientes, los que me preguntan y los que me envían oraciones y palabras de cariño. Gracias y seguimos ahí con fuerzas. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar", concluyó la modelo, quien se mostró muy positiva a pesar del momento que se encuentra atravesando.

Tras la aplicación de biopolímeros en sus glúteos por parte de Lotocki, la actriz se encuentra experimentando los devastadores efectos de la hipercalcemia e insuficiencia renal. Por lo que se ve obligada a someterse a rigurosas sesiones de diálisis, tres veces por semana.

Si bien, en una entrevista que tuvo con LAM hace algunos meses, ella había mencionado que su hermano se había ofrecido voluntariamente como donante de riñón, en este momento lo más importante es observar la evolución de su condición y determinar si su organismo logra resistir el tratamiento médico prescrito por los profesionales de la salud.

