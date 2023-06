Carlos Maslatón vs. Fanáticos de Taylor Swift en las redes

Una usuaria de Twitter de nombre Olivia respondió el tuit de Maslatón:

image.png

“Carlos la sobredemanda no es un tema bullish es porque la gente que no es swiftie (vos) quiere ir por algún motivo que no me consta. ¿Es una cuestión de FOMO? Enserio nose por qué querrías ir, con todo respeto: qué te importa ”.

FOMO es el acrónimo en inglés de Fear Of Missing Out, que significa el miedo a perderse algo importante o divertido.

Maslatón no se quedó callado y replicó con una pregunta: “ ¿O sea, vos me está diciendo que no debo ir? Ahora voy a hacer lo imposible por ir ”.

Y después fijó una captura con el comentario de Olivia en su perfil. Además, agregó:

image.png

“Forista pretende que me abstenga de asistir a la cancha de River para ver a Taylor Swift ”.

Rápidamente, una usuaria de nombre Cherri también se sumó al debate sobre la posible presencia de Maslatón en River: “Y si rey, nosotras venimos años siendo fans, y le estás sacando a una persona que soñó con este momento desde que la consume el lugar y la oportunidad de disfrutarla por capricho. ¿Se puede ser más forro y desconsiderado en la vida? Pregunto en serio ”.

Y después Maslatón también subió una captura del comentario, a lo que él sumó:

image.png

“Forista de ideología marxista-leninista, rechazando las leyes naturales de la economía que rigen el funcionamiento de la sociedad, pretende también que yo no toque la cancha cuando venga Taylor Swift ”.

Taylor Swift agotado: Furia de memes por venta de entradas

Con el furor por Taylor Swift las cosas se pusieron picantes: En menos de dos horas, la artista estadounidense agotó toda la preventa para sus shows en River, pero ante la ansiedad de los fans por conseguir boletos desató la indignación de la marejada swiftie que hay en Argentina.

De todas formas, los memes no faltaron: Personas sobrepasadas por la ansiedad, el olor a reventa en el aire, sumado a personajes influencers que obtuvieron sus entradas a modo de invitación fueron las temáticas que más charlaron las fans durante los momentos de tensión que alcanzó la salida de las entradas.

image.png

image.png

image.png

image.png

