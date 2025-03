En Israel, en su peor crisis, dicen que Milei no viaja por temas "internos"

Ridículo viaje a Israel

Javier Milei no tiene la más pálida idea de política exterior. Quizás por ese motivo nunca consiguió que Donald Trump lo reciba en la Sala Oval sino solamente en eventos sociales. Es una demostración que para Trump, Milei es un personaje simpático y pintoresco pero no un 'player geopolítico'. Milei corrobora su ignorancia en el viaje a Israel que, además, demuestra que el canciller Gerardo Werthein es un relacionista público aceptable pero no un diplomático.

¿Qué está sucediendo en Israel? Urgente24 ya viene siguiendo el tema, que empeora.

La descripción del diario Haaretz es dramática: "La democracia israelí está ahora en grave peligro, y la Corte Suprema no puede protegerla sola. Depende de los israelíes decidir si aceptarán la toma de poder hostil de Netanyahu y hasta dónde llegarán para detenerla."

Todo indica que hay temas más importantes que 'chichonear' con un visitante extranjero. Y el miércoles 19/03 arderá Troya en el país que comanda Benjamin Netanyahu.

