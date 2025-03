De la Biblia a la ciencia: La historia de Adán y Eva es más real de lo que pensás

image.png El Jardín del Edén podría haber estado en Mesopotamia, actual Irak. La zona, rica en nutrientes y conocida por el desarrollo de la agricultura, coincide con la descripción bíblica del paraíso.

Pero ahí no termina la historia: esta región no solo encaja geográficamente, sino que también tiene un montón de historia a cuestas. Se la conoce como el "Crescento Fértil" porque la tierra allí es rica en nutrientes, gracias a los sedimentos que dejaron los ríos. Es ahí donde nació la agricultura, hace unos 20,000 años, cuando los humanos empezaron a cultivar plantas y domesticar animales. Además, se dice que los primeros sistemas de irrigación fueron creados en esta misma zona, lo que permitió que el lugar floreciera como un verdadero paraíso agrícola. Imaginate un lugar con ríos que traen nutrientes, tierras fértiles y un clima ideal… no es difícil imaginarlo como el Edén bíblico, ¿no?