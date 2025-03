Según la ciencia, los hombres podrían extinguirse y la culpa es del cromosoma Y

El cromosoma Y se nos va apagando

De entrada, el cromosoma Y siempre fue medio flojito. Hace millones de años tenía más de 900 genes, pero hoy solo le quedan 45, y encima no sabe arreglarse bien. A diferencia de otros cromosomas, que vienen en pares y pueden repararse intercambiando información genética, el Y está solo en la vida y no tiene con quién recombinarse. Básicamente, es como un archivo viejo que se va corrompiendo con el tiempo y no hay respaldo.