Albert Einstein: El genio que nos hizo repensar todo sobre el universo y la ciencia

image.png Albert Einstein, un chico considerado lento en la escuela, trabajó de joven en una oficina de patentes, donde desarrolló las teorías que revolucionaron la física, incluyendo la famosa ecuación E=mc².

En Suiza, terminó el secundario y se metió en el Instituto Federal de Tecnología, pero no era precisamente un alumno modelo. No le gustaban los métodos rígidos de la educación y prefería pasarse horas pensando solo en sus ideas. Ni bien terminó la carrera, buscó trabajo, pero no encontraba nada. Así que, como quien no quiere la cosa, terminó trabajando en la Oficina de Patentes en Berna. Ahí pasó sus días revisando inventos y su cabeza, llena de ideas locas, empezó a darle forma a teorías que volaban la mente de cualquiera.