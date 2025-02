Homero Simpson tenía razón: El universo podría tener forma de rosquilla

Estamos más cerca de confirmarlo

Aunque hasta ahora no se encontraron pruebas sólidas de que el universo sea una especie de "rosquilla cósmica", los científicos siguen buscando y no se rinden. Lo cierto es que las investigaciones previas no dieron con evidencias de esta estructura compleja, pero eso no significa que la idea esté muerta. Un estudio reciente propuso una lista de 17 formas posibles para el universo, y algunas de esas topologías aún no fueron descartadas. Si alguna de ellas fuera la correcta, podría cambiar por completo nuestra manera de entender el espacio.