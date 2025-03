Top Secret: Claves de la visita frustrada de Javier Milei a Israel

Felix Klein, el zar alemán del antisemitismo, canceló su participación, alegando que, al aceptar la invitación, desconocía quiénes más asistirían.

El filósofo francés Bernard-Henri Lévy, quien iba a pronunciar el discurso inaugural de la cena de apertura, también se retiró del evento tras enterarse de la participación de Bardella.

bernard-henri-levy.jpg Bernard-Henri Lévy decidió no participar de la reunión de la extrema derecha: Debía dar la conferencia de apertura.

El presidente israelí, Isaac Herzog, decidió no organizar la noche inaugural de bienvenida.

Abraham Foxman, ex director durante muchos años de la Liga Antidifamación, declaró a Haaretz: "Ni la izquierda ni la derecha son amigas de Israel ni del pueblo judío. Desde el estallido de antisemitismo y odio antiisraelí de origen izquierdista en los últimos años, la derecha pseudofascista intenta utilizar a la comunidad judía como plataforma para demostrar su legitimidad y tolerancia. Israel y la comunidad judía no deberían legitimarla".

Javier Milei

En Haaretz con la firma de Liza Rozovsky, Judy Maltz y Rachel Fink, se publicó acerca del nuevo enfoque de extrema derecha del gobierno de Benjamin Netanyahu, promotor del evento:

milei y rabinos.jpg Javier Milei en su viaje anterior a Israel.

"(...) La conferencia, dirigida por el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, invitó a varios oradores de otros partidos europeos de extrema derecha. Esto refleja un cambio reciente y no oficial en la política del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel hacia vínculos más estrechos con varios de estos partidos en Europa, previamente boicoteados, un cambio que fue expuesto por primera vez por el periodista Barak Ravid.

(...) La lista de oradores incluye algunos políticos cuyos partidos tienen entre sus filas a neonazis y negacionistas del Holocausto.

Por ejemplo, Vox, el partido de extrema derecha español, que ha enviado a uno de sus eurodiputados a la conferencia, incluye a personas como Pedro Varela , el tristemente célebre librero nazi de Barcelona, que pasó un tiempo en la cárcel por difundir discursos de odio.

Otro ex miembro del partido, Fernando Paz, dijo que los hechos relativos al Holocausto están "lejos de haber sido establecidos con exactitud" y calificó los Juicios de Núremberg a los criminales de guerra nazis como una "farsa".

El Partido Demócrata de Suecia también enviará un portavoz. El partido fue fundado en 1988 por miembros de movimientos neonazis y de extrema derecha suecos. Entre sus figuras clave se incluyen un exmiembro de las SS, partidos supremacistas blancos y movimientos neonazis.

Otros oradores de la conferencia incluyen a Jordan Bardella, líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional de Francia y la eurodiputada Marion Maréchal, nieta del fundador del Frente Nacional francés y negacionista del Holocausto Jean-Marie Le Pen ; y la eurodiputada Kinga Gál, del partido gobernante Fidesz de Hungría .

El presidente argentino Javier Milei, quien se esperaba que participara en la conferencia, no se unirá al evento luego de que su visita a Israel fuera cancelada.

(N. de la R.: Inevitable preguntarse si fue el motivo de la ausencia de Milei el escenario doméstico no precisado o le aconsejaron no ir. O si hubiese asistido de no quedar pendiente el capítulo final de la negociación con el FMI).

Según la Oficina del Presidente, el jefe de la ADL, Jonathan Greenblatt, se unirá al evento en la residencia de Herzog a través de Zoom después de anunciar el miércoles que se retiraría de la conferencia "a la luz de algunos de los participantes recientemente anunciados".

Greenblatt se suma a una lista creciente de oradores y participantes invitados a la conferencia que han anunciado en los últimos días que no asistirán debido a la participación de representantes de partidos políticos extremistas. (...)".

