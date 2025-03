Fuertes declaraciones de una concejal de LLA: Negó la dictadura

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lpfinformacion/status/1903087501289382080&partner=&hide_thread=false Concejal de Milei: “No reconocemos lo que sucedió en la dictadura”



Sabrina Prence, concejala de Javier Milei en Rosario, sorprendió a todos con un comentario repudiable sobre la última dictadura cívico-militar en la Argentina. #sabrinaprence #javiermilei #lla #Rosario pic.twitter.com/7dImttqJO2 — La Política en Frases (@lpfinformacion) March 21, 2025

No aclare que oscurece...

Sus fuertes declaraciones no tardaron en hacerse viral, por lo que quiso escudarse y terminó enterrándose aún más.

"El video por el que tanto se me critica y que 'no se hablar' es porque al principio pienso mucho como decir que de una historia que atraviesan a todos los argentinos, hacen algo partidario y por no acompañar su acto partidario del #24M , me tratan de fascista", publicó por medio de sus redes sociales. Sin embargo, recibió una gran cantidad de comentarios en su contra, aunque no se quedó de brazos cruzados y siguió replicando.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Sabrinaprence/status/1902896610624880857&partner=&hide_thread=false El video por el que tanto se me critica y que “no se hablar” es porque al principio pienso mucho como decir que de una historia que atraviesan a todos los argentinos, hacen algo partidario y por no acompañar su acto partidario del #24M , me tratan de fascista. pic.twitter.com/7L9qjjWS4G — Sabrina Prence (@Sabrinaprence) March 21, 2025

La concejala tuvo gran dificultad para argumentar sus convicciones, que no son nuevas. En varios posteos resalta que una de sus referentes es la vicepresidenta Victoria Villarruel, defensora de los militares que cometieron delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983.

Día de la Memoria: Transporte gratuito en Rosario

En la sesión de este jueves, el Concejo Municipal dio luz verde a una iniciativa que establece la gratuidad del transporte público el 24 de marzo, en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La medida fue aprobada por mayoría, pese a contar con los votos en contra de Prence y el también concejal libertario Franco Volpe. Además tuvo la abstención de los ediles del PRO Carlos Cardozo y Ana Laura Martínez.

El propósito de la normativa es facilitar la asistencia a la marcha y los actos programados para esa jornada, cuya concentración principal está prevista para las 16 horas.

image.png La ciudad se prepara para la marcha del 24 de marzo en medio de repercusiones políticas.

