Luis Novaresio cruzó al Gobierno por el video del Día de la Memoria

Luis Novaresio criticó el spot del Gobierno para el 24 de marzo, dijo que "no era el relato de la historia completa sino una sola parte" y cuestionó: "¿No hay posibilidad de que todos repudiemos el golpe de Estado?". pic.twitter.com/hij8ZuCoW8 — Corta (@somoscorta) March 25, 2024



El periodismo no estuvo exento de analizar el material y quien se mostró claramente en su contra fue el comunicador rosarino. Aprovechando su rol como conductor mediante la pantalla de LN+ manifestó: "En el video no hay una sola palabra de repudio al golpe". Y posteriormente sumó: "Ni a la desaparición de personas, la apropiación de niños, la violación de mujeres". "¿De verdad no hay posibilidad de que todos repudiemos el Golpe de Estado?", preguntó indignado.