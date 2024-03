Tata Yofre: "en Argentina hay que mirar para adelante, de una vez por todas"

“El acto del 24 de marzo en Plaza de Mayo fue importante, hubo una gran movilización. Pero, los que fueron al acto no conocieron a Juan Perón. El General los echó de esa misma plaza. El 20 de junio de 1974 dijo de manera clara que no se equivocaran, que él volvía al país con el apoyo de EEUU para terminar con el comunismo” dijo el ex titular de la SIDE entre 1989 y 1990.