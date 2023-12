Tata Yofre: "los seguidores de Milei deberán defenderlo"

tata-yofre-3.jpg Juan Bautista Tata Yofre

El "exilio" de Alberto Fernández en España

Consultado sobre las posibles actividades del actual presidente argentino en la península ibérica, Yofre reveló una versión a la que le atribuyó veracidad.

"Periodistas muy informados me dijeron que Alberto Fernández tiene algún tipo de inversión en Valencia. Algo tiene allá, Caso contrario ¿a qué va? Se va porque quiere estar más cómodo afuera, no podría dar clases con tranquilidad en la Universidad de Buenos Aires. Simplemente, tiene interés por vivir un poco mejor. Sin embargo, muchos políticos se quedaron en Argentina sabiendo también que no podían caminar por la calle. Por ejemplo, Raúl Ricardo Alfonsín y Carlos Saúl Menem".

Tata dijo que descree sobre algunas afirmaciones en torno al Jefe de Estado que está a punto de dejar la Casa Rosada.

"Llegó a decir que iba a ser asesor del presidente de España, Pedro Sánchez. Es muy fuerte todo eso. En el pasado, en la época de la colonia, existía una institución como el Juicio de Residencia. No te podías ir tan fácil de la función pública, debías rendir cuentas".

¿Para qué fue el presidente a Brasil?

Tara Yofre cuestionó el viaje del primer mandatario a Brasil para ver al presidente Lula Da Silva.

"¿Para qué fue? Hace pocas horas, agravió al embajador Scioli porque dijo que Daniel no debería quedarse como embajador de Javier Milei. Pero: ¿porqué no dice nada de Marco Lavagna en el INDEC o de Flavia Royón en Minería? existe una continuidad en el Estado y se premia a los que se desempeñaron de manera correcta".