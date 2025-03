Elon Musk recupera los US$ 44.000 millones en X (y Trump Jr. ingresa a la red)

En 2022, Elon Musk compró la exTwitter que rebautizó X en US$ 44.000 millones. Luego ocurrió el retiro de cotización en Bolsa, despidos, escándalos, reclamos, cancelaciones. Musk 'relajó' las políticas de moderación de la plataforma y muchos anunciantes se fueron, lo que redujo los ingresos. Pero en la nueva ronda de capital que acaba de concretar Musk, según Bloomberg, la red social ha recuperado el valor de mercado de US$ 44.000 millones. Para Musk, un éxito.