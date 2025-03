Detuvieron a Peter Lanzani por vandalismo... ¡y en el aniversario de Casi Ángeles!

image.png Peter Lanzani fue detenido en Ushuaia mientras pintaba una pared con dos amigos. La policía los encontró infraganti y no intentaron escapar.

La policía, que andaba patrullando la zona por la noche, los pescó en pleno acto de vandalismo. Los tres chicos estaban pintando la pared del edificio, cuando los agentes los vieron desde su móvil de patrullaje. Los chicos no hicieron nada, no intentaron ni escaparse. Los identificaron rápido: al toque supieron quién era el famosísimo Pedro Lanzani, el ex de Lali Espósito y protagonista de Casi Ángeles. La situación no daba para más: Peter, pintando un muro, sin quererlo, armado de una lata de aerosol.