Tomás Dente y otro cruce inexplicable: Ahora, contra Peter Lanzani

Detuvieron a Peter Lanzani por vandalismo... ¡y en el aniversario de Casi Ángeles!

El jueves 20/03, en pleno Ushuaia, Peter Lanzani no estaba filmando solamente una película como todos esperábamos, ¡sino pintando paredes! El actor, que estaba en la capital fueguina por el rodaje de un filme, se mandó una que, por lo menos, nadie se imaginaba. Estaba acompañado de dos amigos, Gastón Zieher (26) y Valentín Bovati (27), y se los encontró "haciendo de las suyas" en el centro de la ciudad, en la fachada de un edificio en la calle Piedrabuena 49. Un lugar que, de paso, fue un local conocido de la zona, pero ahora está vacío.

La policía, que andaba patrullando la zona por la noche, los pescó en pleno acto de vandalismo. Los tres chicos estaban pintando la pared del edificio, cuando los agentes los vieron desde su móvil de patrullaje. Los chicos no hicieron nada, no intentaron ni escaparse. Los identificaron rápido: al toque supieron quién era el famosísimo Pedro Lanzani, el ex de Lali Espósito y protagonista de Casi Ángeles. La situación no daba para más: Peter, pintando un muro, sin quererlo, armado de una lata de aerosol.

Los vecinos y testigos del lugar no podían creer lo que estaban viendo: el ídolo que muchos tenían cuando eran adolescentes ahora estaba en un problema de la vida real. Pero claro, la perlita fue que todo esto pasó en el mismo día que Casi Ángeles cumplía 18 años. ¡Qué vueltas da la vida!

A pesar de lo insólito de la situación, el embrollo no pasó de ahí. Según las fuentes locales, los tres involucrados no estuvieron más de un par de horas demorados en la comisaría. Al parecer, todo esto lo manejaron como una causa por “daños” por la pintada y, aunque la ley es ley, todo parece estar encaminado hacia que la cosa no tenga más consecuencias. Eso sí, tanto Lanzani como sus dos amigos tendrán que presentarse ante un juez, y se verá si esto pasa a mayores o queda en una anécdota.

El momento, a pesar de lo loco, terminó siendo algo casi cómico: Peter Lanzani detenido por pintar una pared en el sur del país, justo en el aniversario de Casi Ángeles. Como si fuera parte de algún guion de la misma serie. Aunque, con lo que nos dio la ficción de Cris Morena, lo menos que se le puede permitir es una pinturita en la calle.

