Miércoles 19/03: Martin Menem 'empioja la sesión' y el dólar libre a $1.300

El gobierno amenaza a los jubilados antes de la marcha: A Orwell le parece 'too much'

Desde temprano, las estaciones de trenes de la Capital y el Conurbano se convirtieron en un centro de propaganda política. "La policía va a reprimir todo atentado contra la República", como si la marcha de los jubilados fuera una amenaza contra el orden democrático. Es raro ver que un reclamo social se asocie tan directamente con el uso de la fuerza. Y si por alguna razón el mensaje no quedaba claro, el subsecretario Manuel Adorni le agregó un toque más contundente: "Recuerden algo: el que las hace, las paga. Y el que avisa, no traiciona". En definitiva, les estaban avisando a los manifestantes que, si las cosas se salen de control, nadie puede decir que no habían avisado.

Embed Las protestas nunca deben ser violentas. Fin. pic.twitter.com/TqbDjoJiR0 — Manuel Adorni (@madorni) March 19, 2025

Lo que pasó hoy en las estaciones de tren tiene un aire tan parecido a lo que Orwell imaginó en su 1984 que es imposible no hacer la comparación. En el libro, el Gran Hermano controla todo, desde lo que la gente piensa hasta lo que puede o no decir, y lo que se vive hoy en las estaciones de tren no es tan diferente: "el gobierno te está mirando, y si te metés en lo que no te corresponde, vas a pagar las consecuencias".

En 1984, Orwell describe un mundo donde las personas son vigiladas constantemente, y cualquier acto o pensamiento en contra del régimen es castigado. Hoy, las fuerzas de seguridad cumplen ese rol, pero no solo en la calle: el control está cada vez más en todos lados. No necesitamos telepantallas, porque tenemos cámaras, patrulleros, y policías en cada esquina, controlando el espacio público. Como si estuviéramos viviendo en una especie de show de vigilancia donde cada movimiento se registra.

Como dijo George Orwell en 1984, las estaciones de trenes recibieron un mensaje de Bullrich avisando sobre la represión a la marcha de jubilados. No lo olvides, el estado te vigila.

No por nada, después de las amenazas del gobierno, hasta los comercios se sintieron presionados a cerrar. La sensación es la misma que en la novela de Orwell: estamos bajo observación constante, sin saber cuándo una simple protesta o una crítica puede llevarnos a "desaparecer" de la narrativa oficial.