Beto Casella fue letal contra Tomás Dente: "No le doy ni la mínima entidad"

Embed - FUERTE CRUCE EN REDES Y RESPUESTA ARROLLADORA: Beto Casella se defendió de la crítica de Tomás Dente

En diálogo con el ciclo Puro show de El Trece, Casella fue consultado sobre la polémica y espetó: "No me hagas hablar de gente indeseable que descalifica gente para conseguir cosas. No me preguntes nada de ese pibito porque no le doy ni la mínima entidad".