El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una denuncia en los tribunales federales de La Plata para que se investigue el presunto espionaje en su contra, luego de que se revelara que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) había realizado un informe con la actividad de políticos opositores, gremios e incluso jubilados que suelen manifestarse.
ESPIONAJE ILEGAL
Denuncias contra la SIDE (una incluye a Milei): Kicillof, CTA y Manes
Se suman denuncias en la Justicia contra la SIDE por presunto espionaje a opositores, gremialistas e incluso jubilados. Axel Kicillof, Facundo Manes y las CTA.
Pero no es la única: este miércoles (06/08) la CTA Autónoma (CTA-A) y la CTA de los Trabajadores (CTA-T) se unieron en una denuncia penal contra Javier Milei y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, por presunto " espionaje ilegal", tras una nota periodística que reveló que el organismo de Inteligencia elabora informes secretos sobre líderes políticos, sociales y sindicales, transgrediendo la Ley 25.520 que lo prohíbe expresamente.
Ayer, el diputado Facundo Manes también había presentado una denuncia contra la SIDE, ya que él fue uno de los espiados. En rigor, Manes presentó su denuncia como un “hecho nuevo” dentro de una causa que tiene abierta contra Santiago Caputo por el delito de “amenazas coactivas”, por la forma en que el asesor presidencial lo increpó en el Congreso Nacional durante la apertura de las sesiones ordinarias.
“No conozco más detalles de lo sucedido. Pero el contenido de esa noticia y la gravedad de lo presuntamente ocurrido me imponen formular esta denuncia para que se investigue”, sostiene el escrito que presentó Kicillof ante la justicia federal de La Plata.
La presentación quedó radicada en el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla.
Las 2 CTA unidas en denuncia penal contra Milei y el titular de la SIDE
Según lo informado por Hugo 'Cachorro' Godoy, titular de la CTA-A, "la denuncia fue radicada ante la justicia federal, luego de que el periodista Hugo Alconada Mon publicara el pasado 3 de agosto en el diario La Nación una investigación periodística en la que se revelan informes secretos elaborados por la SIDE que monitoreaban actividades políticas y sindicales completamente lícitas, como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales".
"Los informes, que detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional, y estarían orientados exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras, en un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política", advirtió.
"En la presentación solicitamos que se investigue si los informes fueron realizados bajo orden judicial, y en su defecto, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el Presidente, en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional", expresó el titular de la CTAA.
