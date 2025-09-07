"Pusieron a todo el aparato estatal a disposición del proceso electoral, fueron 135 pequeños aparatos a favor de ellos" denunció Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, al referirse a la derrota sufrida el 7 de septiembre.
SEBASTIAN PAREJA, EL "ARMADOR"
Poca autocrítica y nueva apuesta de LLA a la polarización con los K para Octubre
"La campaña fue corta e intensa. Nos enfrentamos al bastión del kirchnerismo y un aparato muy fuerte que jugó a todo o nada" dijo Sebastián Pareja.
"Muchos no se acercaron a vota o eligieron opciones intermedias. No le tenemos miedo a la verdad, vamos a construir un triunfo para el 26 de octubre" dijo Pareja en un abierto intento de apostar a una nueva polarización.
Echale la culpa a la vieja política
Desde el búnker libertario en Gonnet, el dirigente se mostró satisfecho con la fiscalización, destacó la movilización de “un ejército de 45.717 fiscales” y aseguró que el partido “se está preparando para gobernar la provincia”.
Habló de “trapisondas de la vieja política” y mencionó delitos electorales como la rotura y el robo de boletas. Pese a esas maniobras, sostuvo que el despliegue de fiscales les permite sentirse “más respaldados”.