SEBASTIAN PAREJA, EL "ARMADOR"

Poca autocrítica y nueva apuesta de LLA a la polarización con los K para Octubre

"La campaña fue corta e intensa. Nos enfrentamos al bastión del kirchnerismo y un aparato muy fuerte que jugó a todo o nada" dijo Sebastián Pareja.

07 de septiembre de 2025 - 22:09
"Pusieron a todo el aparato estatal a disposición del proceso electoral, fueron 135 pequeños aparatos a favor de ellos" denunció Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, al referirse a la derrota sufrida el 7 de septiembre.

Tenemos claro que tenemos un piso electoral para LLA que ha ido creciendo desde 2023. Posicionamos a 26 legisladores, diputados y senadores, en la provincia de buenos aires Ahora, arranca otra carrera, otra etapa, que tiene que ver con el 26 de octubre. Tenemos claro que tenemos un piso electoral para LLA que ha ido creciendo desde 2023. Posicionamos a 26 legisladores, diputados y senadores, en la provincia de buenos aires Ahora, arranca otra carrera, otra etapa, que tiene que ver con el 26 de octubre.

"Muchos no se acercaron a vota o eligieron opciones intermedias. No le tenemos miedo a la verdad, vamos a construir un triunfo para el 26 de octubre" dijo Pareja en un abierto intento de apostar a una nueva polarización.

Pareja celebró el crecimiento de LLA en el distrito y advirtió sobre las irregularidades que, según denunció, marcaron la jornada. Pareja celebró el crecimiento de LLA en el distrito y advirtió sobre las irregularidades que, según denunció, marcaron la jornada.

Habló de “trapisondas de la vieja política” y mencionó delitos electorales como la rotura y el robo de boletas. Pese a esas maniobras, sostuvo que el despliegue de fiscales les permite sentirse “más respaldados”.

