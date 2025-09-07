Poca autocrítica y nueva apuesta de LLA a la polarización con los K para Octubre

Pareja celebró el crecimiento de LLA en el distrito y advirtió sobre las irregularidades que, según denunció, marcaron la jornada. Pareja celebró el crecimiento de LLA en el distrito y advirtió sobre las irregularidades que, según denunció, marcaron la jornada.

Habló de “trapisondas de la vieja política” y mencionó delitos electorales como la rotura y el robo de boletas. Pese a esas maniobras, sostuvo que el despliegue de fiscales les permite sentirse “más respaldados”.