Javier Milei aspira al Presupuesto 2026 mientras insiste con la "batalla cultural"

La Reforma Laboral de Javier Milei sigue sumando rechazos y se prevé un jueves caliente

"Desde la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) iniciaremos una Huelga Nacional con paro activo y movilización a partir de las 00 horas del jueves 18 de diciembre contra la regresiva Reforma Laboral", comienza el comunicado de la organización sindical.

La FTCIODyARA expresa su profundo rechazo al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno el cual "pretende fortalecer la posición de las patronales y debilitar la de quienes trabajamos". Según comentan, en el contenido "hay tres niveles de ataque contra nuestros derechos".

"Como dijimos apenas asumió, este gobierno pretende refundar la relación capital-trabajo. Por eso su primer objetivo consiste en modificar la negociación colectiva, buscando destruir los convenios colectivos de actividad, favoreciendo convenios por empresa y sindicatos por empresa para fragmentar al colectivo obrero. En el mismo sentido busca terminar con la ultraactividad de los convenios.

A esto se une el intento de limitar al extremo el ejercicio del derecho de huelga, aplicando a la casi totalidad de actividades -incluyendo la aceitera y desmotadora- las categorías de “servicios esenciales” y de “importancia trascendental”, lo que implica que se tenga que garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%. Una prohibición de facto.

El segundo nivel de ataque consiste en la creación de un Fondo de “Asistencia Laboral” y la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social, medidas que generarán una transferencia de miles de millones de dólares del bolsillo de los trabajadores al capital privado, y que desfinanciarán al sistema previsional; esto es, más hambre para los jubilados. También implica mayores facilidades para que la patronal despida y menores indemnizaciones para quien sufre la pérdida de su puesto de trabajo.

La tercera dimensión de esta ofensiva son múltiples cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y otras leyes laborales para generar un mayor disciplinamiento en los lugares de trabajo. Uno de los más importantes es la creación del “banco de horas” que rompe con la jornada de trabajo, obligando a trabajar hasta doce horas por día cuando se le ocurra a la patronal, que además ya no deberá pagar las horas extras como tales.

Hay mucho más. Cada uno de los 191 artículos del proyecto del gobierno está dedicado a quitarnos derechos, a que no podamos organizarnos y a impedirnos luchar.

Es hora de defender todo lo que hemos logrado.

Compañeras, compañeros, frente a este ataque brutal, vamos a la Huelga Nacional.

Y convocamos a las trabajadoras y trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón a sumarse a las movilizaciones y actos convocados por la Confederación General del Trabajo en la Plaza de Mayo y en todo el país", cierra el documento difundido por medio de sus redes sociales.

