Javier Milei aspira al Presupuesto 2026 mientras insiste con la "batalla cultural"

Luego de un arranque de semana cargado de anuncios y novedades en el Gobierno, Javier Milei culminó el lunes encabezando la cena de fin de año de la Fundación Faro donde celebró la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, a quien espera este martes en Argentina.
El jefe de Estado felicitó al presidente electo chinero quien ganó los comicios como representante de la ultra derecha. "Es una señal de que Sudamérica ha despertado y ha empezado a girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad, lejos del socialismo del siglo XXI", remarcó.
Con respecto a la economía, el mandatario defendió la gestión de su equipo y refutó a sus críticos opositores: "Si me critican por no mirar la micro, lo que quieren decir es que somos un Gobierno honesto", argumentó y, en un gesto de apoyo, elogió a su ministro de Economía, Luis Caputo, al que nuevamente calificó como "el mejor de la historia".
Lo cierto es que a dos años de su llegada a Casa Rosada, el balance social del experimento libertario muestra un país profundamente dividido. Los datos del último informe de Zuban Córdoba & Asociados revelan un escenario de paridad casi perfecta: el 48,5% de la población aprueba la gestión del Gobierno nacional, mientras que el 51% la desaprueba.
Sin embargo, el Presidente hace vista ciega y enfatiza en la llamada "batalla cultural". Con tono triunfalista, aseguró que, pese a los ocho meses de "ataque permanente", el programa económico "está de pie y hoy la Argentina vuelve a crecer nuevamente".
Por su parte, se pone en marcha el plan de Milei para las sesiones extraordinarias del Congreso con una reunión clave en el Senado donde se definirá la hoja de ruta que seguirá la reforma laboral. Mientras, en la Cámara de Diputados, busca firmar el dictamen para que el Presupuesto 2026 se vote en el recinto entre mañana y el jueves.
Los glaciares están siendo tema de debate en Argentina y en el mundo. Por un lado, el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto para modificar la Ley de Glaciares, al mismo tiempo que un estudio advertía al mundo sobre la acelerada extinción de los glaciares a escala global.
Primero, la Oficina del Presidente informó en X que envió al Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N.º 26.369.
Sancionada en 2010, la llamada Ley de Glaciares protege los glaciares y el ambiente periglacial, al preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica, y valorarlos como atractivo turístico.
La ley restringe todas aquellas actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, incluidas: la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias.
Las compras online en plataformas como Shein y Temu ya no son un fenómeno marginal. En apenas diez meses, el ingreso de productos vía couriercreció un 237% y empezó a sentirse con fuerza en el entramado productivo santafesino.
Así lo advierte la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa de Santa Fe (Apyme) en su tercer informe del Observatorio de Importaciones, que da cuenta de una acelerada suba de bienes importados que compiten de lleno con la producción local, junto con pérdida de empleo y cierre de empresas.
El reporte, titulado “Made in China” y actualizado a octubre de 2025, analiza el impacto de la apertura comercial sobre la economía provincial y 12 cadenas productivas estratégicas, entre ellas automotriz, calzado, textil, línea blanca, maquinaria agrícola, alimentos y muebles.
Uno de los datos más contundentes es el salto de las importaciones clasificadas como “Resto”, categoría que incluye las compras vía courier. Entre enero y octubre de este año, ese rubro acumuló importaciones por 746 millones de dólares, frente a los 221 millones del mismo período de 2024. El incremento interanual del 237% refleja, según Apyme, el impacto directo de la desregulación comercial sobre bienes finales que compiten con productos fabricados en el país.
El crecimiento de las importaciones también muestra un fuerte sesgo por origen. Desde noviembre de 2023, las compras a China aumentaron un 66%, muy por encima de Brasil (+52%) y del resto del mundo (+15%), mientras que las importaciones desde Estados Unidos retrocedieron un 10%. Para la entidad, el peso creciente de China se explica por su alta competitividad en precios, en un contexto internacional donde otros países avanzan hacia políticas más proteccionistas.
16-12-2025 11:08
Misterio en la Quinta de Olivos por la muerte de un soldado
Investigan la muerte de un soldado (21 años) en la Quinta de Olivos. "Cumplía funciones de seguridad en puestos internos", indicó el periodista, Ignacio Salerno en TN.
La jueza Sandra Arroyo Salgado se encuentra en el predio. Una vez conocida la noticia, se activó todo el protocolo. No se descarta ninguna hipótesis.
Sucedió durante la madrugada. Se investiga el causal de su fallecimiento.
16-12-2025 11:00
VIDEO: Patricia Bullrich y la "primera misión del Congreso"
Por medio de un video en sus redes sociales, la senadora nacional hizo foco en la "Primera misión del Congreso más reformista de la historia". Según detalló:
* Actualiza reglas de otra época, pensadas para un mundo sin tecnología y sin la realidad laboral de hoy.
* Cuida los derechos de los trabajadores y les da aire a las pymes para que inviertan, crezcan y generen más oportunidades.
* Le pone fin a la industria del juicio que funde empresas, deja trabajadores de ese negocio en la calle y enriquece a abogados y jueces caranchos.
"Este jueves 18, a las 15h, acompañamos la movilización convocada por la CGT. Una vez más nos encontramos en la calle para defender los derechos laborales del pueblo argentino", expresó la cuenta oficial de diputados nacionales de Unión por la Patria.
Seguir enfocado en la inflación le provoca inestabilidad social y política a Javier Milei: Urgente24 ya ha reiterado esto pero el Presidente sigue monotema con el INdEC. Por 2da. semana seguida Fundación Capital le insiste en recuperar reservas y generar empleo en 2026.
Sin crecimiento no hay paraíso y todo lo que hayan conseguido Luis Caputo y su equipo puede volverse volátil.
La inflación en Santa Fe quedó por debajo de la media nacional
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia de Santa Fe registró en noviembre de 2025 un aumento del 2,4% respecto del mes anterior. De esta manera, la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 32,8%, mientras que la suba desde diciembre de 2024 fue del 29,7%, según el informe difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)
El dato confirma una desaceleración del ritmo inflacionario en comparación con los picos registrados en años anteriores, aunque con incrementos significativos en rubros sensibles como alimentos, vivienda, salud y transporte.
16-12-2025 10:33
Redes de U24: Lo que tenes que saber
El periodista Alejandro Fantino se mostró sorprendido por el alzamiento que sufrió el medio de comunicación.
En ese sentido, aseguró que nunca le había ocurrido algo similar en más de 30 años de carrera profesional.
Fantino espera el apoyo de ADEPA, FOPEA y de sus colegas periodistas para impedir lo que considera un acto de censura contra la señal.
16-12-2025 10:30
"La desinflación va a continuar" y más títulos de la mañana en Urgente24
"La desinflación va a continuar y el crawl va a ser más bajo", prometió este martes (16/12) el ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones al streaming La Casa, en respuesta a las críticas por las modificaciones en las bandas cambiarias anunciadas ayer: “Ahora podemos hacerlo justamente porque no lo forzamos antes. Decían ‘nosotros se lo decíamos’; eso es un error grosero”.
“Este gobierno sufrió, producto de la incertidumbre política, es un colapso en la demanda de dinero. Eso en la Argentina termina en el refugio del dólar”, agregó.
La Reforma Laboral de Javier Milei sigue sumando rechazos y se prevé un jueves caliente
"Desde la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) iniciaremos una Huelga Nacional con paro activo y movilización a partir de las 00 horas del jueves 18 de diciembre contra la regresiva Reforma Laboral", comienza el comunicado de la organización sindical.
La FTCIODyARA expresa su profundo rechazo al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno el cual "pretende fortalecer la posición de las patronales y debilitar la de quienes trabajamos". Según comentan, en el contenido "hay tres niveles de ataque contra nuestros derechos".
"Como dijimos apenas asumió, este gobierno pretende refundar la relación capital-trabajo. Por eso su primer objetivo consiste en modificar la negociación colectiva, buscando destruir los convenios colectivos de actividad, favoreciendo convenios por empresa y sindicatos por empresa para fragmentar al colectivo obrero. En el mismo sentido busca terminar con la ultraactividad de los convenios.
A esto se une el intento de limitar al extremo el ejercicio del derecho de huelga, aplicando a la casi totalidad de actividades -incluyendo la aceitera y desmotadora- las categorías de “servicios esenciales” y de “importancia trascendental”, lo que implica que se tenga que garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%. Una prohibición de facto.
El segundo nivel de ataque consiste en la creación de un Fondo de “Asistencia Laboral” y la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social, medidas que generarán una transferencia de miles de millones de dólares del bolsillo de los trabajadores al capital privado, y que desfinanciarán al sistema previsional; esto es, más hambre para los jubilados. También implica mayores facilidades para que la patronal despida y menores indemnizaciones para quien sufre la pérdida de su puesto de trabajo.
La tercera dimensión de esta ofensiva son múltiples cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y otras leyes laborales para generar un mayor disciplinamiento en los lugares de trabajo. Uno de los más importantes es la creación del “banco de horas” que rompe con la jornada de trabajo, obligando a trabajar hasta doce horas por día cuando se le ocurra a la patronal, que además ya no deberá pagar las horas extras como tales.
Hay mucho más. Cada uno de los 191 artículos del proyecto del gobierno está dedicado a quitarnos derechos, a que no podamos organizarnos y a impedirnos luchar.
Es hora de defender todo lo que hemos logrado.
Compañeras, compañeros, frente a este ataque brutal, vamos a la Huelga Nacional.
Y convocamos a las trabajadoras y trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón a sumarse a las movilizaciones y actos convocados por la Confederación General del Trabajo en la Plaza de Mayo y en todo el país", cierra el documento difundido por medio de sus redes sociales.
En ese orden, Sturzenegger celebró el acumulado de normas eliminadas durante ese tiempo a modo de cuantificar una tarea de tangibilidad relativa. De hecho, él mismo le reclamó a ciertos sectores la falta de provecho sobre algunos procesos desregulatorios, como lo es el caso de las empresas e industrias sobre los cambios laborales de la Ley Bases.
Al respecto, Sturzenegger festejó una cifra puntual. Se trata 13.474 artículos de todo tipo de campos y materias, que fueron modificadas o eliminadas según el registro oficial del Ministerio de Desregulación.
Javier Milei aspira al Presupuesto 2026, sin dejar atrás la Reforma Laboral
La Cámara de Diputados acelerará este martes los tratamientos de los proyectos de ley de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, dentro de la serie de reformas que el Ejecutivo de Javier Milei plantea tener resueltas antes de que el 2025 baje el telón.
En ese sentido, el oficialismo espera tener las medias sanciones de las normativas esta semana. Mientras, el Senado comienza a organizar el tratamiento de la reforma laboral.
A las 12, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que este lunes ratificó a Alberto Bertie Benegas Lynch como presidente, tratará la iniciativa de Presupuesto 2026.
A las 15, se reunirá el plenario de comisiones integrado por la de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación Penal, que debatirán las iniciativas de Inocencia Fiscal y de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
En paralelo, empieza a diagramarse la estructura para el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta: senadores oficialistas se reunirán a las 10 con la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, para discutir el armado de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, donde La Libertad Avanza (LLA) aspira a tener la mayoría para facilitar la emisión del despacho.
El esquema diseñado por el oficialismo es comenzar a debatir en un plenario de comisiones la reforma laboral el miércoles, jueves y viernes, como muy tarde, para emitir dictamen y así poder tratar el texto definitivo entre el viernes 26 y el martes 30, junto al Presupuesto 2026.
Algo ha sucedido. Los detalles los conocen pocos. Pero, de pronto, en la medianoche entre el 15/12 y el 16/12, el Ministerio de Economía difundió su comunicado: Juan Pazo ingresa a boxes y lo reemplaza Andrés Vázquez.
En la lógica del poder significa que Santiago Caputo le devoró un alfil a Luis Caputo. Es una acción pos electoral: pese a que se supone que el asesor presidencial había sufrido una dura derrota por el triunfo apabullante del presidente Javier Milei, logra quedarse con el organismo tributario ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
Al respecto, el ministro de economía se pronunció en X: "Juan Pazo, titular de ARCA, ha presentado la renuncia a su cargo con el fin de volver al sector privado. A lo largo de estos dos años de gestión, Juan ha sido una pieza fundamental dentro del equipo económico, agregando valor en cada uno de los puestos en que se ha desempeñado. Primero como secretario de Producción y posteriormente como titular de ARCA. Su honestidad, su profesionalismo, y su capacidad de ejecución son extraordinarias. Ojalá pueda convencerlo en un futuro de volver al sector público, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle INFINITAMENTE por los servicios prestados. Te vamos a extrañar Juan!!".
Lo que Javier Milei no ve: La economía sigue siendo un problema
A dos años de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el balance social del experimento libertario muestra una Argentina profundamente dividida.
Los datos del último informe de Zubán Córdoba & Asociados exponen un escenario de paridad casi perfecta: el 48,5% de la población aprueba la gestión del Gobierno nacional, mientras que el 51% la desaprueba.
En la encuesta, la economía doméstica aparece como el principal factor explicativo del desgaste. Casi la mitad de los argentinos (49,7%) afirma estar peor en términos económicos que con el gobierno anterior, frente a apenas un 20,6% que dice estar mejor.
Sin embargo, en la cena anual de la Fundación Faro, el Presidente no ahorró críticas hacia la oposición y los economistas que cuestionan su gestión por descuidar la economía real. "La macro es la suma de la micro, salvo que sean un economista de hiper recontra re cuarta", disparó. Y fue más allá al vincular los reclamos sectoriales con la falta de transparencia: "Los que hablan de la micro son corruptos, están haciendo lobby. Este es un gobierno honesto".
16-12-2025 09:35
Santiago Farrell: "Kast es más inquietante que Milei"
En la antesala al encuentro entre Javier Milei y José AntonioKast, el analista internacional, Santiago Farrell, dialogó con Radio Boing, donde brindó un análisis del profundo cambio que implica este resultado electoral en el país trasandino, que interrumpe una alternancia de centro-izquierda y centro-derecha que venía desde el fin de la dictadura.
Farrell destacó que el presidente electo de Chile "No es un recién llegado" como Milei.
La llegada de Kast supone por primera vez un presidente que "reivindica abiertamente la dictadura" de Pinochet, lo que podría anticipar una política económica de un "neoliberalismo cruel, muy duro" similar a la impulsada por los “Chicago Boys” en ese momento.
Consultado sobre la dureza de los discursos de Kast, similares a los de Donald Trump o Milei, Farrell advirtió que Kast "martilló sobre dos cuestiones": la economía y la migración irregular.
Sobre la reunión de Kast y Milei en Buenos Aires, Farrell analizó la "alineación ideológica" que está surgiendo en la región. Mencionó que el presidente Trump lo dijo el otro día y recordó que Estados Unidos acaba de divulgar su nueva estrategia nacional que busca asegurar la presencia norteamericana en América Latina ante el avance de China.
Farrell concluyó que el perfil de Kast es “más inquietante que el presidente Milei” debido a su abierta reivindicación de la dictadura pinochetista y ciertos “escarceos con el nazismo” en el plano discursivo.
Con cepo aún vigente, el BCRA redefine el régimen de flotación cambiaria y pasa a ajustar las bandas por inflación. A partir de enero de 2026 comenzará una fase de re monetización que busca normalizar la cantidad de dinero en la economía sin poner en riesgo la estabilidad de precios.
Con la inflación en baja y el frente fiscal ordenado, el BCRA intenta pasar de la emergencia al crecimiento.
A raíz de ello, el Gobierno aguarda la reacción de los mercados este martes y espera ver el impacto en una baja del Riesgo País.
El índice que elabora JP Morgan concluyó la rueda bursátil del lunes en 623 puntos y no cae de la barrera de los 600 desde el pasado 10 de noviembre, cuando alcanzó las 596 unidades.
La expectativa es saber qué pasará con los bonos en el exterior, que comenzaron la semana con alzas, en algunos casos mayores a 1,5%. En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, operaron mixtas. Del lado de los verdes, lideraron Banco Supervielle (3,08%) y Grupo Financiero Galicia (3,02%).
Scott Bessent, secretario del Tesoro, fue la llave hacia Donald Trump que le permitió a Javier Milei ganar las elecciones de octubre y salvar la economía de Luis Caputo. Eso fue octubre, con un triunfo impactante de La Libertad Avanza que se autoadjudicó, con justa razón, Trump. Milei estaba 'en el horno'.
Sin embargo, al fundamentar la asistencia de la Argentina, además de insistir en que el Tesoro estadounidense ganaba un buen dinero prestando a Milei y Caputo, desde Washington DC se deslizó el deseo de que la paridad del peso fuese liberada. Milei y Caputo han insistido en que el peso flota pero si se encuentra entre bandas, no flota totalmente, y menos con bandas que se establecen en forma caprichosa.
Bessent ya conocía que ese era un reclamo del Fondo Monetario Internacional, que Milei y Caputo no atendían. Tampoco se satisfacía el pedido de acumulación de reservas. Pero la emergencia de octubre no era el momento de dejar en claro que el Tesoro de USA coincidía con la pregunta siguiente: "¿Cuándo sabremos cuánto vale de verdad un dólar en la Argentina?".
Javier Milei recibirá este martes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Será el primer viaje del dirigente de derecha tras su victoria sobre la oficialista Jeannette Jara el domingo, lo que es un signo de la afinidad ideológica que habrá entre el Palacio de la Moneda y la Casa Rosada.
Kast no era el candidato de Milei a la presidencia chilena, sino Johannes Kaiser, cuyo hermano Axel Kaiser, es miembro destacado de la Fundación Faro, el think tank libertario, donde el Presidente argentino asistió este lunes.
La producción de la acería de Acindar en Villa Constitución terminó deteniéndose antes de lo previsto y el freno se extenderá durante casi un mes. Si bien el cronograma original indicaba una paralización desde este lunes (15/12) hasta el 11 de enero, la empresa anticipó la medida la semana pasada.
La situación de la firma que pertenece al Grupo ArcelorMittal es compleja desde el año pasado, puesto que la actividad productiva viene decayendo intensamente. Durante 2023, la planta procesaba alrededor de 1.200.000 toneladas de acero al año, pero en 2024 esa cifra se redujo a la mitad, reflejando un desplome sustancial en la actividad siderúrgica.
"En 2025, la tendencia continuó: la actividad siguió baja en laminadores, reducción directa, acería y alambres, confirmando el deterioro productivo que ahora busca administrarse con el nuevo esquema".
Según el estudio de Moguier, más del 60% de los argentinos ajustaron sus gastos cotidianos en el último mes. De ese universo, un 23% de los consultados dijo que empezó a recortar gastos en los últimos meses, mientras que otro 18% se mantiene con un nivel de consumo bajo y no puede ajustarse más.
En tanto, un 22% respondió que profundizó sus recortes de gastos, aunque ya lo había hecho, para llegar a fin de mes.
