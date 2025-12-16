Federico Sturzenegger, contento con su motosierra: Qué logró hasta ahora

Sturzenegger P Federico Sturzenegger en X.

Federico Sturzenegger, el ministro de todo

El informe amplía además los avances del Gobierno nacional por sector. Se trata de un crisol de materias que entrecruzan toda clase de actividades, algo que pone en duda la capacidad abarcativa de un solo ministerio a la hora de estudiar los impactos de los cambios introducidos.

En el caso de comercio exterior se introdujeron 75 normas de desregulación, agroindustria 72, en finanzas y mercado de capitales fueron 68, en transporte 62, bienestar ciudadano 47, producción nacional 46, salud 27, cultura, turismo y deportes 27, empleo y regulación laboral 14, sector inmobiliario 13 y energía con 12.

A partir de julio de 2024, con la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) y la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se observa un considerable incremento en la cantidad de normas de desregulación, señala el informe.

Según lo descrito por el propio Ministerio, el avance sobre normas desregulatorias se realiza en coordinación con el resto del Gabinete, lo que permitiría mantener “coherencia y coordinación en los cambios regulatorios”.

milei-sturzenegger Federico Sturzenegger y Javier Milei.

Motosierra reciente

En consonancia con esto último, Sturzenegger celebró cambios recientes ejecutados en distintas áreas. Entre ellos, apuntó a la derogación de la normativa que prohibía a los buques cargueros internacionales abastecerse de combustible en el país, una limitación que fue eliminada por ARCA con firma del saliente director Juan Pazo.

Además, en el mismo ámbito fiscal, destacó la eliminación de la carga administrativa del Régimen Informativo de Controladores Fiscales. La medida recortó requisitos de informes electrónicos semanales para pasar a reportes mensuales.

Por último, el funcionario destacó el regreso de la acuicultura en Tierra del Fuego. La actividad de cría de peces en zonas permitidas estaba prohibida por su impacto ambiental.

