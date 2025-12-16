Los argentinos tuvieron que ajustarse más en el último mes y aumentaron quienes tienen deudas, pero aumentó la esperanza en el futuro. Son las conclusiones del informe Social Mood de la consultora Moguier, que también detectó que la mitad de los consultados no llega a fin de mes.
El 60% de los argentinos recortó gastos y tiene deudas, pero aumentó la esperanza en el futuro
Un informe reveló que más del 60% de los argentinos ajustaron sus gastos cotidianos en el último mes y tienen deudas, pero aumentó la esperanza en el futuro.
La motosierra en casa
Según el estudio de Moguier, más del 60% de los argentinos ajustaron sus gastos cotidianos en el último mes. De ese universo, un 23% de los consultados dijo que empezó a recortar gastos en los últimos meses, mientras que otro 18% se mantiene con un nivel de consumo bajo y no puede ajustarse más.
En tanto, un 22% respondió que profundizó sus recortes de gastos, aunque ya lo había hecho, para llegar a fin de mes.
Entre los gastos que más recortaron los argentinos, la consultora detectó los siguientes:
- Uso de taxi o de aplicaciones de transporte: 70%
- Salidas:70%
- Bebidas alcohólicas: 69%
- Golosinas o chocolates: 69%
- Asado con amigos o familia: 67%
Por el contrario, aumentó el uso del transporte público en un 67% y el uso de auto o moto propios en un 51%.
También aumentaron las actividades deportivas en un 46% al igual que los servicios de streaming y por último, el consumo de primeras marcas en alimentos en un 36%.
Con más deudas pero con esperanza
En cuanto al nivel de endeudamiento de las familias, el 57% de los hogares tiene deudas evidenciando un aumento de 7 puntos por encima del primer trimestre de 2025.
En contraposición se detecta un aumento de quienes dicen tener más esperanza en el futuro.
En el relevamiento de expectativas positivas, la esperanza en el futuro creció: pasó de 33% en el tercer trimestre de este año a 42% en el cuarto trimestre. Sin embargo, las restricciones también aumentaron, de 35% a 37% en el mismo período.
“La situación de los hogares no acompaña el crecimiento de la esperanza, con un consumo que se mantiene restrictivo y un escenario laboral que se complejiza”, concluyó la consultora Moguier.
Ficha Técnica de la encuesta:
Estudio Cuantitativo: 8 focus groups virtuales. NSE C1/C2/C3/D. AMBA, PBA, Salta y Neuquén
Estudio Cualitativo: Recopilación, análisis y articulación de datos secundarios. MECON, INDEC, UTDT, CAME, SCENTIA, NIELSEN, BYMA, JP Morgan, etc.
Desk Research: Relevamiento de participación sobre la situación actual en RR.SS., análisis semiológico
