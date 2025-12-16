El 60% de los argentinos recortó gastos y tiene deudas, pero aumentó la esperanza en el futuro

También aumentaron las actividades deportivas en un 46% al igual que los servicios de streaming y por último, el consumo de primeras marcas en alimentos en un 36%.

Con más deudas pero con esperanza

En cuanto al nivel de endeudamiento de las familias, el 57% de los hogares tiene deudas evidenciando un aumento de 7 puntos por encima del primer trimestre de 2025.

En contraposición se detecta un aumento de quienes dicen tener más esperanza en el futuro.

image Más ajuste, menos plata y más deudas.

En el relevamiento de expectativas positivas, la esperanza en el futuro creció: pasó de 33% en el tercer trimestre de este año a 42% en el cuarto trimestre. Sin embargo, las restricciones también aumentaron, de 35% a 37% en el mismo período.

“La situación de los hogares no acompaña el crecimiento de la esperanza, con un consumo que se mantiene restrictivo y un escenario laboral que se complejiza”, concluyó la consultora Moguier.

Ficha Técnica de la encuesta:

Estudio Cuantitativo: 8 focus groups virtuales. NSE C1/C2/C3/D. AMBA, PBA, Salta y Neuquén

Estudio Cualitativo: Recopilación, análisis y articulación de datos secundarios. MECON, INDEC, UTDT, CAME, SCENTIA, NIELSEN, BYMA, JP Morgan, etc.

Desk Research: Relevamiento de participación sobre la situación actual en RR.SS., análisis semiológico

