La semana pasada, el Gobierno actualizó la estructura de costos de los colectivos lo que implicó un aumento en los subsidios que reciben las empresas con lo que se suponía que se normalizarían los pagos de sueldos y aguinaldos que reclamaba la UTA, pero este martes (9/12) siguen las medidas de fuerza en algunas líneas.
MOQSA Y MOGSM
Colectivos: ¿Qué líneas siguen de paro este martes 9/12?
Siguen de paro varias líneas de colectivos este martes 9/12. Quilmes, Berazategui y Florencio Varela son las zonas más afectadas.
Colectivos: ¿qué líneas siguen de paro?
Los choferes de colectivos de la empresa MOQSA siguen de paro este martes 9/12 en las líneas que unen, entre otras localidades, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.
La medida es por tiempo indeterminado hasta que se cumplan las exigencias de los trabajadores: que se complete el pago de los sueldos pendientes.
Las líneas afectadas por el paro son: 59, 219, 300, 333, 372, 383, 407, 437, 603, 619.
La empresa MOQSA afirma que no tiene fondos suficientes para cumplir con la totalidad de los pagos.
En tanto, tampoco funciona la línea 707 que opera en la zona norte del conurbano bonaerense y que corresponde a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM). En este caso, los trabajadores también reclaman por la falta de pago del sueldo en tiempo y forma.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Javier Milei y el polo, trasfondo de un 'fanatismo': Quién es el multimillonario Albwardy
En Londres no lo pueden creer: Sir Winston Kikuchi es N°3, detrás de Kicillof y Magario
Sorpresa: Diego Valenzuela no asumirá su banca y ocuparía cargo en Nación
Donald Trump quiere CNN: Paramount intenta compra hostil de Warner Bros.