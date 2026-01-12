VTV y el trámite que te puede complicar: El detalle del parabrisas que te deja afuera sin aviso

A esto se suma un control integral que incluye chasis, frenos, suspensión, amortiguadores, neumáticos, sistema de dirección, emisión de gases contaminantes y elementos de seguridad obligatorios como cinturones, apoyacabezas, matafuegos y balizas.

El objetivo oficial es reducir accidentes causados por fallas mecánicas, aunque para muchos conductores el proceso se volvió cada vez más exigente y costoso.

VTV y trámite rechazado: Qué pasa si no aprobás la inspección

Cuando un vehículo no supera la VTV, el conductor tiene un plazo de hasta 60 días para solucionar los problemas detectados y volver a solicitar un turno. Durante ese período, el auto no está habilitado para circular legalmente, lo que representa un problema serio para quienes dependen del vehículo para trabajar o trasladarse.

En muchos casos, el rechazo por el parabrisas obliga a realizar un reemplazo completo del vidrio, un gasto que no todos pueden afrontar de inmediato. De ahí que el nuevo enfoque del control genere tanta controversia. Claro que teniendo en cuenta el tipo de accidente que se haya tenido, la aseguradora cubre este costo, pero es un tema que queda sujeto a evaluación.

VTV Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Cambios en la VTV: Nuevos plazos y modificaciones en el trámite

Semanas atrás, el Gobierno nacional oficializó modificaciones importantes en los plazos de la VTV. A partir de ahora, los autos particulares 0 km deberán realizar el trámite recién a los cinco años desde la fecha de patentamiento. En el caso de los vehículos particulares con más de diez años de antigüedad, la renovación será cada dos años.

Además, se anunció que las revisiones ya no deberán hacerse exclusivamente en talleres estatales. El trámite podrá realizarse en cualquier taller o concesionario habilitado.

Más noticias en Urgente24

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Sebastián Villa terminó la novela y confirmó su futuro tras la oferta de River

El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes