La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a encender la polémica entre los conductores. Aunque muchos creen que el trámite se define por el estado del motor, los frenos o la suspensión, hay un requisito silencioso que en 2026 está generando rechazos inmediatos y sorpresivos, se trata del estado del parabrisas.
QUE NO TE RECHACEN
VTV y el trámite que te puede complicar: El detalle del parabrisas que te deja afuera sin aviso
El parabrisas se convirtió en el símbolo de una VTV cada vez más estricta, donde un detalle mínimo puede definir el resultado del trámite.
VTV: Por qué el parabrisas puede hacerte fallar el trámite
Según la normativa vigente, el parabrisas debe encontrarse en perfectas condiciones. Esto implica que no puede presentar rayones profundos, golpes, astilladuras ni grietas que afecten el campo de visión del conductor. Incluso marcas que parecen menores pueden ser motivo suficiente para que el inspector rechace el trámite.
El criterio es, cualquier defecto que comprometa la visibilidad es considerado un riesgo directo para la seguridad vial. Por eso, aunque el resto del vehículo esté en óptimas condiciones, un parabrisas dañado puede convertirse en el punto final de la inspección.
Qué revisan en la VTV además del parabrisas durante el trámite
Aunque el vidrio delantero concentra la atención, no es el único elemento que se evalúa en la zona frontal del vehículo. Durante el trámite de la VTV, los inspectores también revisan el estado del paragolpes, los limpiaparabrisas y su correcto funcionamiento.
A esto se suma un control integral que incluye chasis, frenos, suspensión, amortiguadores, neumáticos, sistema de dirección, emisión de gases contaminantes y elementos de seguridad obligatorios como cinturones, apoyacabezas, matafuegos y balizas.
El objetivo oficial es reducir accidentes causados por fallas mecánicas, aunque para muchos conductores el proceso se volvió cada vez más exigente y costoso.
VTV y trámite rechazado: Qué pasa si no aprobás la inspección
Cuando un vehículo no supera la VTV, el conductor tiene un plazo de hasta 60 días para solucionar los problemas detectados y volver a solicitar un turno. Durante ese período, el auto no está habilitado para circular legalmente, lo que representa un problema serio para quienes dependen del vehículo para trabajar o trasladarse.
En muchos casos, el rechazo por el parabrisas obliga a realizar un reemplazo completo del vidrio, un gasto que no todos pueden afrontar de inmediato. De ahí que el nuevo enfoque del control genere tanta controversia. Claro que teniendo en cuenta el tipo de accidente que se haya tenido, la aseguradora cubre este costo, pero es un tema que queda sujeto a evaluación.
Cambios en la VTV: Nuevos plazos y modificaciones en el trámite
Semanas atrás, el Gobierno nacional oficializó modificaciones importantes en los plazos de la VTV. A partir de ahora, los autos particulares 0 km deberán realizar el trámite recién a los cinco años desde la fecha de patentamiento. En el caso de los vehículos particulares con más de diez años de antigüedad, la renovación será cada dos años.
Además, se anunció que las revisiones ya no deberán hacerse exclusivamente en talleres estatales. El trámite podrá realizarse en cualquier taller o concesionario habilitado.
