El Gobierno de Javier Milei puso en venta un edificio de la Avenida Rivadavia que estaba destinado a ser sede de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), y a la cual ya le había quitado el lugar a fines del año pasado tras el proceso de intervención del centro de estudios. Ahora oficializó la subasta con la que intentará vender el edificio el próximo 30 de abril a las 14:00, y juntar más dólares.
SE REMATA EL 30/04
Subasta: Javier Milei puso en venta un 'petit hotel' que era para la Universidad de las Madres
Javier Milei le había quitado el lugar a la universidad a fines del año pasado y ahora oficializó la subasta con la que buscará vender el 'Petit Hotel' y seguir juntando dólares.
El proceso de remate ya está publicado en la web de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y se enmarca en el proyecto de ventas de más de 180 inmuebles y terrenos públicos que la administración libertaria viene llevando adelante desde su asunción.
Se trata más precisamente, de un edificio en la Avenida Rivadavia al 4615, del barrio de Caballito, que tiene un precio mínimo de venta de US$ 905.000. El mismo había sido destinado a la UNMa en febrero de 2023 en medio de la aprobación del proyecto de ley que la transformaba formalmente en universidad nacional.
"Se instalará allí la primera sede única y permanente, que permitirá el desarrollo de las actividades académicas con tres grandes líneas de acción: la formación universitaria en derechos humanos, la alfabetización y formación en contextos de encierro, y la realización de actividades extracurriculares vinculadas a esta temática para la ciudadanía en general", informaba el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El edificio
Destinado a un "desarrollo inmobiliario", el edificio ahora va a subasta y aparece descripto en la publicación como un inmueble de cuatro niveles con "tipología del tipo 'Petit Hotel'".
"El inmueble se encuentra abandonado, en regular estado de conservación, encontrándose deterioradas las terminaciones superficiales de los espacios interiores que lo integran", dice la descripción.
Los interesados en consultar el pliego de subasta podrán hacerlo hasta el 16 de abril de 2026 a las 17:00 a través del sistema SUBAST.AR, siempre que hayan completado el proceso de registro y autorización como usuario externo. La subasta electrónica del Estado requerirá a los interesados una garantía del 1,5% del valor base para participar. En tanto, el acto de cierre de inscripción para participar está previsto para el 23 de abril de 2026 a las 12:00.
Otras subastas que encara la AABE
Además del edificio de Rivadavia, la Agencia tiene abiertas actualmente otras siete subastas de inmuebles o tierras públicas en distintos puntos del país.
Desde grandes terrenos como por ejemplo el que se venderá en la localidad de Campana, a orillas del Río Paraná por casi 7 millones de dólares. El predio, destinado a un "desarrollo productivo", tiene una superficie de 66,7 hectáreas y será vendido el próximo 9 de abril.
En tanto, el 1 de abril, la AABE subastará por 1,4 millones de dólares un terreno de dos hectáreas en las afueras de la Ciudad de Córdoba, destinado a un "desarrollo inmobiliario". Está ubicado en Juan de Dios Correas 7130, barrio San José de Argüello, y alberga la denominada Casona de Argüello, una antigua construcción patrimonial de principios del siglo pasado que supo pertenecer al exgobernador Félix Garzón y que hasta hace unos años albergó un centro cultural.
La descripción de la subasta menciona que el predio contiene "una casona antigua de cierto valor histórico a nivel municipal", dato que claramente, no frena la subasta.
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