Subasta: Javier Milei puso en venta un 'petit hotel' que era para la Universidad de las Madres

"El inmueble se encuentra abandonado, en regular estado de conservación, encontrándose deterioradas las terminaciones superficiales de los espacios interiores que lo integran", dice la descripción.

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Los interesados en consultar el pliego de subasta podrán hacerlo hasta el 16 de abril de 2026 a las 17:00 a través del sistema SUBAST.AR, siempre que hayan completado el proceso de registro y autorización como usuario externo. La subasta electrónica del Estado requerirá a los interesados una garantía del 1,5% del valor base para participar. En tanto, el acto de cierre de inscripción para participar está previsto para el 23 de abril de 2026 a las 12:00.

Otras subastas que encara la AABE

Además del edificio de Rivadavia, la Agencia tiene abiertas actualmente otras siete subastas de inmuebles o tierras públicas en distintos puntos del país.

Desde grandes terrenos como por ejemplo el que se venderá en la localidad de Campana, a orillas del Río Paraná por casi 7 millones de dólares. El predio, destinado a un "desarrollo productivo", tiene una superficie de 66,7 hectáreas y será vendido el próximo 9 de abril.

En tanto, el 1 de abril, la AABE subastará por 1,4 millones de dólares un terreno de dos hectáreas en las afueras de la Ciudad de Córdoba, destinado a un "desarrollo inmobiliario". Está ubicado en Juan de Dios Correas 7130, barrio San José de Argüello, y alberga la denominada Casona de Argüello, una antigua construcción patrimonial de principios del siglo pasado que supo pertenecer al exgobernador Félix Garzón y que hasta hace unos años albergó un centro cultural.

La descripción de la subasta menciona que el predio contiene "una casona antigua de cierto valor histórico a nivel municipal", dato que claramente, no frena la subasta.

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