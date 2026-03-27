Juicio por YPF: Javier Milei festeja la "victoria" en USA, que frenó la condena millonaria

La resolución fue dictada por la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York. El tribunal de alzada analizó los argumentos presentados por la defensa argentina y determinó que existen inconsistencias en el fallo de primera instancia.

Según consta en la resolución judicial, el tribunal consideró que la magistrada Loretta Preska no interpretó de manera correcta la ley argentina. Por este motivo, se le ordenó a la jueza de distrito que revise el caso de manera integral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2037539452977827932&partner=&hide_thread=false *GANAMOS EL JUICIO DE YPF*

La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).

Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

El fallo de apelación subraya que la interpretación de la legislación argentina es un punto crítico en la demanda. Al no haberse realizado de forma adecuada, la sentencia original queda sujeta a una nueva evaluación por parte de la justicia de primera instancia.

Este proceso se remonta a la expropiación de la petrolera ocurrida durante el periodo kirchnerista. Desde entonces, diversos fondos de inversión han litigado en los tribunales de Manhattan reclamando compensaciones por el cambio de control en la empresa.

Impacto en la Argentina

La Corte de Apelaciones del Distrito Sur fue contundente al señalar la necesidad de un nuevo examen legal. "La jueza Loretta Preska no interpretó de manera correcta la legislación argentina", sostiene el dictamen que obliga a revisar lo actuado.

Esta decisión abre una nueva etapa en el largo conflicto judicial que Argentina mantiene en el exterior. El caso YPF es seguido de cerca por los mercados internacionales y los organismos de crédito debido a su impacto en el riesgo país.

Se trataba además del mayor juicio que enfrentaba la Argentina en tribunales del exterior y de la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano.

Honorable Loretta Preska: No es fácil 'la cuestión argentina'.

La orden de revisión implica que la jueza Preska deberá volver a analizar los fundamentos que la llevaron a dictar la condena económica inicial. Este procedimiento podría demandar nuevos plazos procesales y presentaciones de ambas partes.

Tras conocerse la resolución, el caso vuelve al despacho de la jueza de primera instancia en Manhattan. Se espera que las autoridades nacionales brinden detalles sobre los próximos pasos legales a seguir ante este nuevo escenario.

El impacto de esta medida judicial también se sintió en el ámbito económico local. Expertos analizan cómo esta revisión de la sentencia podría influir en otras demandas activas contra el Estado en tribunales internacionales.

Por el momento, la orden de la Corte de Apelaciones deja en suspenso la ejecución de los montos reclamados originalmente. La justicia estadounidense deberá ahora precisar los puntos específicos de la ley argentina que requieren una nueva interpretación.

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