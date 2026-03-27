Javier Milei festejó con bombos y platillos la decisión de la Justicia de Estados Unidos de fallar a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, y ordenar la revisión de la sentencia millonaria, que en su festejo, estimó que estaría ya en US$18.000 millones, "un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024", escribió en su cuenta de X, donde habló del "mayor logro jurídico de la historia nacional", y aprovechó a sumar una foto de él junto a Sandra Pettovello, Karina Milei, Horacio Marín (YPF) y Manuel Adorni.
GRAN ALIVIO
Juicio por YPF: Javier Milei festeja la "victoria" en USA, que frenó la condena millonaria
Por el momento, la Argentina queda eximida de abonar la cifra de más de US$16 mil millones, otorgando un alivio económico enorme al país que Javier Milei festejó en las redes como un 'logro histórico'.
Y no parece un dato menor el hecho de que el anuncio inicial fue difundido por Adorni, en momentos en que el jefe de Gabinete está agobiado por las denuncias sobre su patrimonio.
Adorni dijo: "La Justicia de EEUU anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina", y completó: "Dios bendiga a la República Argentina".
El fallo de este viernes anula la sentencia de primera instancia, pero no equivale a haber ganado el juicio por completo, según afirman los expertos.
En tanto, el tribunal sí ratificó que la firma fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización llevado a cabo en 2012.
La resolución fue dictada por la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York. El tribunal de alzada analizó los argumentos presentados por la defensa argentina y determinó que existen inconsistencias en el fallo de primera instancia.
Según consta en la resolución judicial, el tribunal consideró que la magistrada Loretta Preska no interpretó de manera correcta la ley argentina. Por este motivo, se le ordenó a la jueza de distrito que revise el caso de manera integral.
El fallo de apelación subraya que la interpretación de la legislación argentina es un punto crítico en la demanda. Al no haberse realizado de forma adecuada, la sentencia original queda sujeta a una nueva evaluación por parte de la justicia de primera instancia.
Este proceso se remonta a la expropiación de la petrolera ocurrida durante el periodo kirchnerista. Desde entonces, diversos fondos de inversión han litigado en los tribunales de Manhattan reclamando compensaciones por el cambio de control en la empresa.
Impacto en la Argentina
La Corte de Apelaciones del Distrito Sur fue contundente al señalar la necesidad de un nuevo examen legal. "La jueza Loretta Preska no interpretó de manera correcta la legislación argentina", sostiene el dictamen que obliga a revisar lo actuado.
Esta decisión abre una nueva etapa en el largo conflicto judicial que Argentina mantiene en el exterior. El caso YPF es seguido de cerca por los mercados internacionales y los organismos de crédito debido a su impacto en el riesgo país.
Se trataba además del mayor juicio que enfrentaba la Argentina en tribunales del exterior y de la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano.
La orden de revisión implica que la jueza Preska deberá volver a analizar los fundamentos que la llevaron a dictar la condena económica inicial. Este procedimiento podría demandar nuevos plazos procesales y presentaciones de ambas partes.
Tras conocerse la resolución, el caso vuelve al despacho de la jueza de primera instancia en Manhattan. Se espera que las autoridades nacionales brinden detalles sobre los próximos pasos legales a seguir ante este nuevo escenario.
El impacto de esta medida judicial también se sintió en el ámbito económico local. Expertos analizan cómo esta revisión de la sentencia podría influir en otras demandas activas contra el Estado en tribunales internacionales.
Por el momento, la orden de la Corte de Apelaciones deja en suspenso la ejecución de los montos reclamados originalmente. La justicia estadounidense deberá ahora precisar los puntos específicos de la ley argentina que requieren una nueva interpretación.
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