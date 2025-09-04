Inflación: ¿Hubo o no pass through? Hay diferencias en la City

La Fundación Libertad y Progeso -LyP- estima el mismo número que Facimex

Al respecto, Clara Alesina, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, dice que “la volatilidad cambiaria tuvo un limitado traslado a precios, en el marco de los esfuerzos del gobierno por contener la depreciación del peso y que permitieron cerrar el mes sin sobresaltos significativos. Esto se logró a costa de una política monetaria que continuó presionando a tasas reales altas, lo que tendrá un impacto negativo sobre el consumo y la actividad económica."

"Al mismo tiempo, el clima político y financiero agravó el escenario: la incertidumbre y la desconfianza se mantienen en niveles elevados, en medio de un proceso electoral sin resultados claros a la vista."

Una vez superada la instancia electoral, el panorama debería ofrecer mayor previsibilidad para retomar una mayor estabilidad económica.

LCG detecta presión en los alimentos

La consultora LCG difundió otro diagnóstico. Según su medición, los alimentos subieron 3% en agosto, un número que contradice la idea oficial de ausencia de traspaso cambiario. El relevamiento de 8.000 productos en cinco supermercados mostró saltos importantes en frutas (6%), bebidas e infusiones (4,6%) y carnes (2,5%).

En este escenario, la visión que expresó Javier Milei en la web del Banco Central queda cuestionada. El presidente había escrito que el pass through era un mito y que la teoría monetaria lo desmentía. Para LCG, el dólar que rozó los $1.370 sí se trasladó a los precios básicos de la canasta.

Otras consultoras marcan un piso más alto

EcoGo estimó que los alimentos consumidos en el hogar aumentaron 2,3% en agosto y al sumar los consumidos fuera del hogar la variación trepó al 2,5%. Ferreres, por su parte, calculó una inflación general de 0,8% semanal al 22 de agosto y un alza mensual acumulada de 2,5% en alimentos y bebidas.

Los regulados también mostraron un impacto visible con un avance del 2,2% semanal en las últimas mediciones de Ferreres. La presión llegó por subas en prepagas, transporte y servicios públicos.

¿Una grita con implicancias políticas?

El desacuerdo entre consultoras deja al descubierto un debate central. Facimex, LyP y otras mediciones alineadas con el INdEC sostienen que la estabilidad llegó para quedarse, mientras que LCG, EcoGo y Ferreres marcan que el traslado cambiario está en marcha y amenaza con acelerar los próximos índices.

En la City la pregunta es si la calma de agosto responde a un cambio estructural en el régimen de precios o si apenas se trata de un respiro antes de que el dólar se filtre con más fuerza en la inflación de los próximos meses.

La respuesta definirá no solo las proyecciones económicas sino también el clima electoral y político que se juega con cada décima.

El dato oficial lo sabremos el próximo miércoles (10/9)

