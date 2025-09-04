El REM muestra un repunte en octubre y los empresarios la ven para 2026

En el caso de la inflación, se proyecta que marque 2,1% en agosto, pero que luego vuelva a caer por debajo del fatídico 2%. Tal vez con la implementación de la nueva canasta para la medición del IPC que comenzaría a utilizar el INDEC tras la renuncia de Guillermo Manzano y Georgina Giglio el mes pasado, se puedan reflejar valores de mayor concordancia con las canastas de consumo reales de los argentinos. Aunque eso en teoría generaría un índice de precios mayor al que se desprende de la canasta actual, lo que contradice a las estimaciones mencionadas.

Pero siempre hay una excepción a la regla, y es el dólar. En este caso, se estima que seguirá subiendo hasta alcanzar los $1.441 en diciembre, lo que marcaría una variación interanual de 41,2%. Este aumento impulsaría un superávit comercial anual, que proyectan en US$ 7.105 millones. Para las cuentas del Estado también se pronostica un superávit fiscal, de entre $13,4 billones y $13,9 billones.

Los consultados estiman que el desempleo se mantendrá en entre 6,7% y 7% en lo que resta del 2025.

Los empresarios necesitarán mayor financiación

Este optimismo reflejado por el REM también se percibió en la Encuesta de Financiación e Inversión de las Empresas, realizada por EY y IAEF, en la que participaron más de 100 empresas líderes.

La mayoría de las compañías consultadas (63%) manifestaron realizar más ventas que en 2024, aunque solo el 50% fue mas rentable. Aun así, ninguna de las variaciones de los últimos años superan a la rentabilidad de 2021, cuando se registró un 56% de mejoras tras la salida de la pandemia.

Con buenos ojos sobre el futuro, el 76% de los empresarios consideran que tendrán mayores ventas en 2026 y el 57% cree que aumentará su rentabilidad.

image Empresarios de compañías líderes esperan mayor rentabilidad en 2026.

A la par del crecimiento, aumentan las necesidades de financiación. El 41% de las empresas necesitó mayor financiación en 2025 que el año pasado. El 22% recurrieron a bancos, el 19% se autofinanció y el 11% se volcó al mercado de capitales. En menor medida, el 9% se financió a través de planes de pagos de proveedores, el 10% a través de la casa matriz y el 9% utilizó entidades finaniceras del exterior.

Más de la mitad de los créditos tomados este año se usaron para aumentar activos fijos y tecnología (55%).

Lo mismo esperan para el año que viene, que la necesidad de financiación aumente, siendo el 50% de las empresas las que creen que tendrán un incremento en sus necesidades de capital.

Perciben que el sector con mayor potencial de crecimiento en 2026 será la Energía (41%), seguido de agronegocios (25%) y de infraestructura (14%). Esto se da porque creen que el crecimiento de la demanda de energía no convencional es la mayor oportunidad que tiene el país, seguida de la demanda mundial de litio y cobre, y la creciente necesidad de nuevos y mejores alimentos.

image Los empresarios creen que estas son las mayores oportunidades para Argentina.

Por otro lado, los mayores desafíos que plantean las empresas son los costos operativos en comparación con otros mercados similares (incluso cuando Argentina tiene uno de los salarios medios más bajos de la región), “la estabilidad en las reglas del juego para competir con los mercados” y la transformación digital.

Como ya han mencionado diferentes cámaras empresariales, lo que las empresas necesitan del Estado es una simplificación tributaria (54%), mayores acuerdos con sindicatos (17%) y apoyo a organismos de crédito internacional (12%). También esperan que haya un plan económico claro y sustentable, una política cambiaria estable y una reforma tributaria que colabore con mayores inversiones, siendo las altas tasas de financiamiento el mayor de los frenos a la hora de tomar una decisión empresarial.

Estos informes revelan que se espera que las variables macro se estabilicen luego de las elecciones, se vaya hacia un mercado con un dólar más alto y tasas mas bajas, que permitan el crecimiento y que colaboren con las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo económico en 2026.

En este sentido, el propio ministro de economía, Luis Caputo, declaró en varias oportunidades su intención de cambiar la política económica de altas tasas y control cambiario luego de las elecciones de octubre, aunque por ahora solo son declaraciones.

