'Licorice Pizza' y el desafío de crecer y amar en los '70

La diferencia de experiencias, vocabulario e intereses es justamente lo que hace que la relación funcione porque no hay nada sexual en medio, todo pasa por compartir momentos y obligarse a crecer mutuamente.

“Es la chica con la que me voy a casar algún día”, dice Gary y desde ese momento la película comienza a ser una cadena de planes, proyectos, momentos, peleas, escenas de celos, luchas de logros entre los protagonistas, y diálogos de Alana diciendo que nunca estará con Gary.

El contexto como personaje

Claro que uno de los personajes principales acaba siendo el tan amado y odiado: mundo del entretenimiento.

'Licorice Pizza' toma muchos elementos visuales y temáticos de lo que fue 'Once Upon a Time in Hollywood', de Quentin Tarantino, en 2019, empezando por poner a Hollywood en el foco.

Sin embargo, en este caso, Anderson se concentra

en la cultura de las celebridades,

en el egoísmo y

cómo ese mundo puede convertir a alguien en una máquina de reclamar y demandar.

Sean Penn está alucinante y rejuvenecido como William Holden, un veterano de la pantalla grande que todavía causa suspiros.

Bradley Cooper como Jon Peters, quien en esos tiempos era estilista y luego pareja de Barbara Straisand. Y, según Anderson, un adicto al sexo.

El director eligió ir un paso más allá, porque si vamos a hablar de los '70, hay que hacerlo con todos sus detalles. Esto incluye la Crisis del Petróleo de 1973, cuando los países de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, decidieron no exportar más crudo a quienes habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kipur, tiene un rol muy importante en la historia ya que es la razón que desencadena una de las escenas más absurdas, atrapantes y rebeldes de nuestros protagonistas. El camión se queda sin gas arriba de la montaña y la solución es... bajar marcha atrás a la deriva. ¿Será posible?

Desenlace sin spoiler

Al final de la película, todo empieza a desmoronarse para Alana y Gary, los juegos de tensión y seducción entre ambos ya no se aguantan y deciden tomar caminos diferentes.

Alana apuesta por el crecimiento, al tiempo que comienza a trabajar para el candidato a intendente de Los Ángeles.

Gary monta un nuevo negocio de pinball, un proyecto que quiérase o no fue producto de la mente de un todavía niño.

Para Alana las cosas tampoco eran muy fáciles ya que, por un lado, estaba enamorada de un adolescente y, por el otro, los hombres de su edad no veían sus cualidades.

Para evitar los spoilers, solo voy a decir que, contrariamente a lo que estuve esperando toda la película ya que se trata de una historia de Paul Thomas Anderson, el sentimiento pesimista, trágico y oscuro nunca llegó.

Es por eso que ahora muchos están hablando de que podría ser la próxima ganadora del Oscar aunque, conociendo a la Academia, no le dará el premio mayor a una historia de amor.