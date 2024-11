Don't Move', thriller psicológico que se quedó a mitad de camino

dont move1.jpeg Kelsey Asbille es Iris.

Muy curioso y acertado el hecho de que en una escena lo llamen la esposa e hija. Uno se sorprende -se horroriza- al pensar que él es padre de familia y que mientras habla con su hija tiene de rehén a Iris en su auto. La familia, totalmente ajena a ese lado oscuro de Richard.

Sin embargo, no me pareció acertado el hecho de que Richard convenciera tan rápido a la protagonista de no matarse. ¿Un par de palabras le fueron suficientes para disuadirla de tirarse del precipicio? Muy poco probable. Pasó de un extremo a otro: de no querer vivir más, a luchar por su vida.

Recuadro:

Sarah Sarandos, la joven hija del CEO de Netflix, Ted Srandos, aparece en los créditos de la producción. Ella también tuvo participación en 'Diamantes en bruto' (2019) y en 'Los asesinos de la Luna' (2023). ¿Cómo llegó Sarah a este telefilm? Ella tiene 29 años y estuvo trabajando tiempo completo en la produtora de Sam Raimi, quien comenzó dirigiendo terror lo-fi (Evil Dead) y fue creciendo hasta Spider-Man (de Tobey Maguire) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness del MCU.

Al parecer, Raimi está participando de películas de elencos reducidos y directores jóvenes, para las plataformas de streaming.

Oli Galés, en Polygon, lo comparó al trabajo que hacía Roger Corman, con sus películas rápidas y de bajo presupuesto, trampolín desde Martin Scorsese hasta James Cameron y Jack Nicholson.

Para el guión, Raimi volvió a contratar a TJ Cimfel (en X es @TeaJaySee y en Instagram es @tj_cimfel), quien trabajó en esta ocasión en colaboración con David A.R. White (conocido como actor y productor ejecutivo de las películas cristianas God's Not Dead / Dios no ha muerto).

El elenco estuvo bien, actuaciones creíbles. Me pareció correcta la participación del campesino Bill (Moray Treadwell) apareció lo justo y necesario para uno encariñarse con él y luego -spoiler- lamentar su muerte.

También me gustó que no sumaron personajes por agregar. La actriz Kelsey Asbill estuvo bien aunque por momentos la noté inexpresiva (y no precisamente cuando estaba bajo los efectos de la droga paralizante).

Por otro lado, Finn Wittrock, conocido por 'American Horror Story' u 'Origin', estuvo muy correcto en su papel. No me sorprende que lo quieran contratar para 'American Psycho', que va a dirigir Luca Guadagnino -de 'Call Me By Your Name' o de 'Challengers'-.

dont move44.jpg Kelsey Asbill en acción.

El punto de ataque

El desenlace fue tonto, predecible y apresurado.

¿Cómo se explica que Richard, después de que Iris lo acuchille en la cara y le dispare varias veces (una que le da en la zona del corazón) sobreviva y encima llegue a orilla? Difícil.

La tensión que lograron de manera excelente al comienzo del filme, perdió sustento y se volvió un desenlace demasiado sencillo para favorecer a la protagonista.

Lo que destaco del final es la escena en la que ella le agradece por haberla salvado. y Richard, quien la quería matar, termina salvándola de sí misma. Por otro lado, ese “thank you” final también hace alusión a lo último que le dijo Richard a su novia antes de que muriera.

Calificación: 3 sobre 5.

-------------------

Más contenido en Urgente24

La fórmula definitiva para saber cuánto dinero deberías tener en ahorro según tu edad

El Gobierno hará un "Plan Bandera" en Salta, para cuidar la frontera con Bolivia

Netflix gana (por ahora) la guerra del streaming

Sumar a las IA es fundamental: El futuro alentador en la Medicina y la Justicia