Daredevil: Cómo la nueva serie de Marvel aborda un caso real de violencia policial

Policías convertidos en justicieros: Los dos casos más polémicos

Lo que podría parecer una simple alegoría en la serie tiene raíces en hechos reales, donde varios oficiales de policía fueron vistos usando el logo de Punisher, una imagen inapropiada y profundamente controversial. En 2017, por ejemplo, una comisaría de Kentucky fue criticada después de que sus patrulleros llevaran un diseño que fusionaba el cráneo de dicho vigilante con la bandera de Blue Lives Matter.

En 2011, pasó algo parecido: en Milwaukee, un grupo de policías corruptos apareció usando la calavera como parte de su identidad, lo que desató una ola de críticas sobre la moralidad de estos símbolos en las instituciones públicas. Los opositores señalan que, mientras que Frank Castle, Punisher, es un personaje de ficción que combate el crimen con su propio código moral, los verdaderos policías tienen que ceñirse a la ley y la justicia, no a la venganza. Pero que usen el logo del personaje revela una fascinación por la figura del vigilante, alguien dispuesto a hacer lo que el sistema no puede o no quiere.

image.png El uso del logo de Punisher por parte de los policías es un problema real en Estados Unidos. La serie expone cómo algunos agentes adoptan símbolos de vigilantes, desdibujando la línea entre justicia, la violencia institucional y la venganza.

Es más, justamente la serie utiliza esta misma idea, mostrando cómo los policías corruptos de Nueva York se ven a sí mismos como defensores de una "justicia" distorsionada, usando símbolos como el de Punisher para justificar sus acciones. De modo que la producción de Disney+ pone en tela de juicio las acciones de estos agentes y a las instituciones que permiten que esta mentalidad florezca.

En conclusión, Daredevil: Born Again hace un brillante trabajo al utilizar elementos de la cultura para abordar un problema real. Critica a los policías corruptos dentro de su narrativa y también subraya un problema que tuvo repercusiones en la vida real: la relación entre la policía y la violencia, y cómo algunos adoptan símbolos de venganza como parte de su identidad. Sin duda, un guiño que va a hacer reflexionar a más de uno sobre la verdadera naturaleza de la justicia y la violencia institucional.

