Después de Daredevil, Charlie Cox sueña con ser el villano más famoso de DC Comics

Pero la cosa no quedó ahí, ya que además de admitir que le encanta el Príncipe Payaso del Crimen, también reconoció la responsabilidad que conlleva asumir este papel, en caso de que James Gunn le dé el OK. "No me gustaría hacerlo basándome en los actores que lo han interpretado en el pasado porque son muy brillantes, pero estaba pensando que el Guasón sería muy divertido", afirmó el actor, quien además reconoció el trabajo de Heath Ledger, quien para él "dio en el clavo".