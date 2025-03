Crisis de la policía bonaerense: Luis Tonil apuntó al gobierno de Kicillof y Alonso

La falta de recursos no afecta únicamente a los policías, sino que también repercute en la seguridad de la ciudadanía. Según Tonil, el gobierno de la provincia no está invirtiendo en lo más básico, como los patrulleros: "El gobierno no le pone nafta a los móviles, no aumenta los sueldos, no les da mejores condiciones de trabajo. Todo eso hace un combo fatal". Tonil no duda en afirmar que la situación de inseguridad en la provincia es tan grave que "hoy la provincia de Buenos Aires es un charco de sangre".