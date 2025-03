"Destrozos costarán a CABA cientos de millones de pesos: tuvieron obsesión con contenedores".

image.png Alberto Crescendi, SAME, se quejó por la violencia vivida en el Congreso

El director del Sistema de Atención Médica de Emergencia indicó que las ambulancias fueron agredidas por los manifestantes a “piedrazos”.

Unos 20 heridos debieron ser trasladados en estas unidades a hospitales, con lesiones diversas.

El reconocido médico emergentólogo añadió:

No puedo entender que vayamos a levantar a un herido, como el señor que tuvo un traumatismo grave de cráneo, y nos agredan a piedrazos. Estamos levantando heridos, es inadmisible. Yo no sé quién fue, no voy a personalizar. El SAME es de todos. No toquen las ambulancias. No puedo entender que vayamos a levantar a un herido, como el señor que tuvo un traumatismo grave de cráneo, y nos agredan a piedrazos. Estamos levantando heridos, es inadmisible. Yo no sé quién fue, no voy a personalizar. El SAME es de todos. No toquen las ambulancias.